La Policia Municipal de la Seu desmenteix una nova ocupació al bloc de la plaça d’Europa

Bloc de pisos tancat de la plaça d'Europa de la Seu d'Urgell (RàdioSeu)
Bloc de pisos tancat de la plaça d'Europa de la Seu d'Urgell (RàdioSeu)

La Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha emès un comunicat en què desmenteix “categòricament” que l’edifici abandonat de la plaça d’Europa torni a estar ocupat il·legalment “ni tampoc les cases adjacents”. En el text, el cos policial explica que s’ha vist obligat a fer aquesta publicació “davant els rumors apareguts les darreres hores” que apuntaven que aquest immoble en desús, en el qual s’hi han produït anteriorment força conflictes causats pels ocupes, tornava a concentrar aquest perfil de persones. 

En aquest sentit, des de la Policia Municipal urgellenca han aprofitat per a “fer una crida a la ciutadania a contrastar sempre la informació a través dels canals oficials” i a “no difondre rumors o notícies falses, que només generen alarma innecessària”. Per tot plegat, el cos recorda que “informar-se bé també és una manera de cuidar la ciutat”, alhora que agraeix la col·laboració de tothom per a evitar nous casos d’ocupacions il·legals.

En aquest sentit, alguns veïns han respost a la publicació tot afirmant que a poca distància, o a d’altres punts de la ciutat, hi ha d’altres immobles que sí que estan ocupats i que en alguns d’ells hi ha sospites que es fan servir per al tràfic de drogues, per la qual cosa demanen que s’actuï de manera efectiva per a erradicar aquestes activitats il·lícites a la ciutat. 

