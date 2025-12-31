La Generalitat obre una convocatòria anticipada de subvencions per al manteniment de camins de muntanya municipals

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya obre una convocatòria anticipada de subvencions destinades als consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d’Aran per a actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2026, que finançarà accions executades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de l’any vinent, i està dotada amb poc més de 6 milions d’euros.
Les ajudes s’emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern català per a garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l’Aran. És una eina més per a garantir l’equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament. Les polítiques de muntanya engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat.
En concret, el 2022 aquesta línia de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural va passar d’estar dotada amb 2,5 milions a 6 milions d’euros i des de llavors el Departament de Territori manté l’esforç pressupostari.
Una orografia i clima particular
Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.
Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, “la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació”.
En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, l’import màxim que es pot concedir a cada consell comarcal es determina en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant:
- Alta Ribagorça: 322.000 €
- Alt Urgell: 970.000 €
- Aran: 299.000 €
- Berguedà: 622.500 €
- Cerdanya: 446.000 €
- Garrotxa: 523.500 €
- Pallars Jussà: 821.500 €
- Pallars Sobirà: 667.500 €
- Ripollès: 496.000 €
- Solsonès: 851.500 €