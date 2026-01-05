Catalunya activa l’alerta per fred molt intens durant els propers tres dies amb temperatures gèlides al Pirineu

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), atès la previsió de temperatures extremadament baixes durant tres dies seguits, a partir de la vigília de Reis. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ha informat que ha arribat una embossament d’aire molt fred que farà desplomar les temperatures arreu del territori català durant els propers dies.
S’ha iniciat aquesta passada matinada i està previst que s’allargui, com a mínim, fins el dimecres 7 de gener, motiu pel qual es pot parlar d’onada de fred. Les temperatures mínimes seran generalitzadament sota zero a la Catalunya Central i Prelitoral, amb valors de fins a –8 ºC, i fins a –12 ºC o inferiors al Pirineu. Al Litoral, les mínimes se situaran al voltant dels 0 ºC, amb possibles glaçades puntuals.
Protecció Civil de la Generalitat ha informat als municipis demanant-los que tinguin previstos espais adequats per si cal traslladar les activitats que s’havien de celebrar a l’exterior. També que s’identifiqui a les persones més vulnerables i els grups de risc, com nadons, gent gran o persones amb malalties cardiorespiratòries, persones sense llar, o persones amb discapacitats físiques o psíquiques.
Amb fred intens es recomana a la població:
- Les calderes i els aparells de combustió que s’utilitzen per a la calefacció poden convertir-se en un element de risc si no estan en bon estat o no se’n fa un bon ús.
- Trucar sempre al 112 si un es troba malament o es pensa que s’està patint una intoxicació per mala combustió o si es troba algú inconscient en arribar a casa.
- En dies de fred intens, vestir-se amb roba i calçat adequats per a temperatures baixes. Posar-se diverses capes, per a mantenir la calor corporal durant més temps.
- Conduint, anar amb compte amb les plaques de gel que poden fer relliscar el cotxe. Les plaques de gel acostumen a trobar-se a les zones més ombrívoles de les carreteres.
Consultar els consells de Protecció Civil davant els episodis de fred.