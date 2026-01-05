La Seu: Denuncien atacs a la llibreria El Refugi i a l’Ateneu Alt Urgell

A la Seu, la llibreria El Refugi ha denunciat aquest dilluns que uns desconeguts han llençat ous contra la façana de l’establiment aquesta nit passada. Des del local del carrer dels Canonges hi han afegit que ara fa pocs dies es va produir un fet semblant a l’Ateneu Alt Urgell, situat al carrer de Capdevila, també al centre històric.
Davant d’aquests darrers episodis, des del Refugi han explicat que han convocat una concentració de protesta, a davant mateix de la llibreria, que es durà a terme aquest proper dimecres, a les 8 del vespre. Des de l’establiment consideren que aquests atacs “no són un fet aïllat, sinó premeditat”, i ho veuen com “un atac contra espais transformadors, comunitaris, culturals i populars, amb una ideologia concreta” i que, afirmen, volen “construir pensament crític, suport mutu i vida de barri”.
En el comunicat, El Refugi afirma que aquests darrers episodis no els intimidaran i que volen “seguir obrint portes, llibres i debats” i mantenir la filosofia d'”espai cooperatiu i antifeixista”. Finalment, han agraït la resposta de totes les persones i col·lectius que els han fet arribar el seu suport.