5 derrotes en els darrers 5 partits de lliga per al FC Andorra

Imatge del partit de lliga Llevant – FC Andorra (FC Andorra – Twitter)

Només ha necessitat 15 minuts, el Llevant, per a perforar la porteria del FC Andorra. El partit ja es presentava complicat per als d’Eder Sarabia que visitaven, aquest dissabte, el camp d’un dels equips que lluiten per l’ascens a 1a Divisió, però, possiblement, s’esperava una major resistència visitant en els primers compassos de l’encontre.

Els tricolors venien de perdre 4 partits seguits o, el que és el mateix, no havien sumat cap punt de 12 possibles. Així, doncs, les coses no començaven precisament bé per als andorrans. També és veritat que han tingut alguna ocasió per a igualar el matx, però amb el xiulet de l’àrbitre s’arribava al descans amb l’1 a 0 per al Llevant. Una diana obra de Bouldini que n’ha tingut alguna més a la primera part.

Com a dada, abans de l’inici del partit hi ha hagut un minut de silenci per les víctimes que ha ocasionat el terratrèmol i les seves rèpliques a Turquia, Síria i al Kurdistan. Una iniciativa que s’està donant a la pràctica totalitat dels escenaris esportius, de qualsevol disciplina.

La segona meitat ha començat amb un ensurt per al FC Andorra ja que, Montiel, hagués pogut augmentar la diferència en el marcador per als valencians. De la seva banda, els del Principat també ho intentaven mitjançant Ivan Gil i Raúl Bover, però l’esfèrica no acabava entrant.

Així les coses, l’encontre anava avançant i el rellotge no perdonava. El tècnic andorrà ha introduït canvis en aquest segon període per tal que l’equip tingués una major profunditat. Però, els intents han estat estèrils. No hi ha hagut manera -un partit més- de poder marcar un gol i evitar una nova derrota. Ja en van 5 de seguides. El FC Andorra ha d’aturar aquesta caiguda en picat que l’està arrossegant cap a la part baixa de la classificació.





Les dades

A nivell estadístic, una vegada més -tot i una nova desfeta- els tricolors han tingut millor estadística quant a possessió de la pilota (28%-72%), major nombre de passades (240-652) i precisió de les passades (72%-88%). Només en córners ha estat superior el Llevant (5-2). Fins i tot, en xuts entre els tres pals, els locals només n’han fet un -el del gol- i els andorrans, dos. En definitiva, tot i les millors estadístiques, no es guanya. És un dejà vu.