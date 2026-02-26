Casal comparteix amb els exministres de Medi Ambient i Agricultura l’avançament del projecte per a impulsar el primer parc natural nacional

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha impulsat aquest dijous una trobada amb els exministres encarregats de Medi Ambient i Agricultura d’anteriors legislatures per tal de poder-los explicar de primera mà l’avançament del projecte que està impulsant el Govern per a crear un nou parc natural nacional. El projecte, que s’està treballant conjuntament amb els comuns de Canillo i Ordino, té per objectiu assolir la protecció de més del 30% del territori d’Andorra, sumant les figures de protecció ja existents actualment dels Parcs Naturals del Comapedrosa i la Vall de Sorteny, i el Paisatge Cultural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
A la trobada, que també hi han pres part els cònsols majors de Canillo i Ordino, Jordi Alcobé i Maria del Mar Coma, hi ha assistit Jaume Serra; Olga Adellach; Jordi Mas; Bibiana Rossa i Sílvia Calvó. La reunió de treball ha permès sumar visions, experiències i coneixement de totes les persones que, al llarg dels darrers anys, han tingut responsabilitats en la conservació i la gestió del patrimoni natural d’Andorra.
El ministre ha destacat la importància d’incorporar les aportacions dels exministres, que han estat part essencial de l’evolució de les polítiques ambientals del país. Les seves valoracions i la seva experiència són elements clau per a garantir que el projecte avanci amb un ampli consens institucional, rigor tècnic i sensibilitat ambiental. “El patrimoni natural que hem rebut de les generacions passades el volem preservar amb responsabilitat i amb una voluntat compartida”, ha expressat Casal, subratllant que aquesta protecció reforçada suposarà un pas històric en la gestió del territori.
Així, la trobada s’emmarca en la voluntat del Ministeri de continuar treballant amb diàleg, participació i transparència en totes les fases del projecte, amb l’objectiu d’assolir un model de parc nacional que aporti valor ecològic, social i econòmic per a tot el país.
El nou espai protegirà una gran unitat de territori que s’estendrà des del Coll d’Ordino i el Pic de Casamanya, passant pel Parc Natural de la vall de Sorteny, la zona de Mereig i Montaup, fins a la Vall del Riu i la Vall dels Meners. Continuarà per la Coma de Ransol, la Vall d’Incles, els Clots de l’Os, els Clots de Massat, Ortafà i el Goter. Tot plegat suma un total de 73,69 km² sota una nova figura de protecció, que afegint la Vall del Madriu-Perafita-Claror s’arribaria a preservar el 30,08% del territori global del país. Un punt que permet avançar de manera decidida cap a l’assoliment de l’objectiu global nacional de protegir el 30% del territori abans de 2030, tal com marca el Marc global de biodiversitat de Kunming-Montreal, adoptat durant la Conferència de les Nacions Unides sobre Biodiversitat (COP15).