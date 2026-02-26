Investiguen un nou possible intent d’incendi intencionat a Sant Julià

Els vehicles cremats en l'incendi
La Policia ha rebut un avís, aquest dijous, poc després de les 7 del matí, quan un veí hauria observat a una persona fent un intent d’incendiar un vehicle a Aixovall, a Sant Julià de Lòria. L’avís ha posat en alerta al servei de l’ordre, després de que el passat diumenge tres cotxes haguessin resultat incendiats a Aixirivall, també a la parròquia laurediana.

La Policia es troba en espera de la verificació dels fets i encara no es descarta cap hipòtesi. Segons han explicat alguns veïns de la zona, sota un vehicle s’haurien trobat unes sabatilles amb pastilles per a encendre barbacoes al seu interior.

