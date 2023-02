Carola Vila, 43a als 10km individuals dels Campionats del Món de Planica

Imatges: FAE

Els Campionats del Món de Planica (Eslovènia) celebraven, aquest dimarts, 28 de febrer, la competició dels 10km individuals en skating amb la participació de Carola Vila que ha estat 43a. La fondista andorrana ha completat els 10km amb un crono de 27.08,5, a 3.27,7 de la vencedora, que ha estat la nord-americana Jessie Diggins amb 23.40,8. Vila s’ha trobat una mica millor que en l’skiathlon, però ha explicat que la cursa ha estat “normal” tenint en compte la temporada actual.

Carola Vila, fondista: “Una cursa al meu nivell d’aquest any. Tampoc podíem esperar avui miracles. Sensacions una mica millors que amb l’skiathlon, així que contents per això. Estem un mica lluny del que voldríem. Ja sabíem que el nivell no és el que ens agradaria, però ho hem donat tot i ha sortit una cursa normal”.

Joan Erola, entrenador i director de fons de la FAE: “Una mica com esperàvem. Jo esperava entre la 35 i la 45, i crec que ha fet una carrera bastant correcta, vist les condicions amb què arribava la Carola aquí. L’he vist amb una mica més de ritme que l’altre dia, penso que s’ha defensat millor. La posició és pitjor, perquè també avui hi havia més corredores que l’altre dia. Crec que la seva carrera ha estat correcta”.





Torn per a Esteve als 15km

La competició als Mundials continua demà dimecres amb la carrera masculina de 15km en skating, en aquest cas amb Irineu Esteve. La carrera s’iniciarà a partir de les 12:30h.