PS SDP + presenten “El canvi de la majoria”, el seu eslògan per a les eleccions

La cap i la coordinadora de campanya de PS SDP +, Susanna Vela i Marian Sanchiz (PS SDP +)

L’aliança PS SDP + ha presentat aquesta tarda de dimarts el seu eslògan de campanya “El canvi de la majoria”. El lema ha nascut, tal com han explicat la cap i la coordinadora de campanya, Susanna Vela i Marian Sanchiz, de “la necessitat que hi ha al país i el reclam de la població d’un projecte que suposi el canvi i que dugui a una Andorra millor que l’actual. Aquest lema no l’ha triat l’aliança socialdemòcrata, l’ha triat la ciutadania”, assenyalen les socialdemòcrates.

En aquest sentit, s’ha destacat que “El canvi de la majoria” significa (segons PS SDP +) treure Andorra de la situació on es troba ara per a construir un país de futur, d’il·lusió, esperança i de benestar. Les representants de PS SDP + han subratllat que la paraula “canvi” és la més adequada i necessària en el context actual arran de la pitjor crisi de poder adquisitiu que s’està vivint al Principat i que “majoria” engloba el concepte social, però també el polític. “Una nova majoria per a afrontar els reptes que tenim com a societat. Un canvi per salut democràtica”, sentencien.

Així mateix, des de PS SDP + s’ha exposat que la suma d’esforços d’ambdues formacions progressistes es consolida a través de la feina de coordinació de campanya ja que “ens preocupen els mateixos problemes socials, els resultats del treball consensuat són molt enriquidors i el nostre objectiu és comú: treballar per Andorra, i així ho estem fent”.