Carlos Grau: “La tecnologia ens ajudarà a prevenir futures pandèmies”

“Cuideu-vos molt, tingueu prudència amb la mobilitat i sigueu solidaris”. Aquest és el consell que ens dóna el CEO de la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, en una entrevista telefònica (i confinada) amb VIA Empresa, en què ens convida a tots a donar la volta a la situació -en la mesura del possible-, reinventar-nos i formar-nos. Perquè, quan això passi, que “serà aviat”, el món canviarà i precisament els coneixements en tecnologia ens obriran la porta a tractar futures pandèmies d’una manera molt diferent i, sobretot, preventiva.

Aviat farà dos mesos que la nostra vida ha canviat completament. Quina actitud hem de tenir davant d’aquesta incertesa constant?

Ara, més que mai, és molt important incorporar la flexibilitat organitzacional i demostrar capacitat d’adaptar-nos. I també el propòsit a escala social. Hem d’afrontar-ho de manera positiva.

Quins nous reptes ens planteja aquesta situació?

Amb els mitjans i recursos que tenim, ara mateix toca ser creatius i solidaris i buscar fórmules amb les quals contribuir a mitigar els efectes d’aquesta pandèmia que estem vivint. Precisament, aquesta situació ens proposa nous reptes com aquests.

Des de la Fundació MWCapital heu cedit 40 tauletes a l’Hospital de Sant Pau perquè els pacients aïllats puguin parlar amb els seus familiars. En quines iniciatives més participeu i què representa això per a vosaltres?

Hem impulsat una sèrie d’iniciatives per intentar ajudar a paliar els efectes negatius per la societat. Hem fet una cessió de tauletes per afavorir la comunicació de malalts amb els seus familiars, que també ho estendrem amb una iniciativa conjunta amb altres col·laboradors a l’Hospital Vall d’Hebrón. D’aquesta manera, facilitem a la gent que no té dispositius la possibilitat d’establir una comunicació més fluïda amb les seves famílies.

I pels que estem bé de salut, però estem confinats a casa?

Hem impulsat unes trobades que hem batejat com a Mobile Talks i diversos projectes de 5G, com el robot emocional i el robot per lluitar contra la soledat per persones que tenen risc d’exclusió. I ara llançarem un repte amb l’i2CAT i la Generalitat sobre innovació ciutadana sota la marca Hackovid per premiar propostes innovadores de la ciutadania. Nosaltres guardonarem aquelles dirigides a col·lectius amb risc d’exclusió.

S’hi pot presentar tothom?

Exacte. Serà una crida per reptes. Realment és una hackathon ciutadana dirigida, sobretot, a la situació de confinament, impulsada per la Generalitat amb el nostre laboratori d’innovació social. El premi tindrà un valor de 5.000 euros i donarem mentors per acompanyar en la difusió i en l’impacte els projectes finalistes.

Parlava de robots emocionals. En una entrevista amb VIA Empresa el juliol del 2018, deia que el 2020 seria l’any clau del 5G. Encara ho és?

El 5G s’està desplegant molt abans del que prevèiem. Els nostres pronòstics fa un any eren que tindria un increment gradual a Europa entre finals del 2020 i principis del 2021. Ens va sorprendre a tots que operadors com Vodafone llancessin a escala comercial l’estiu del 2019 el servei a 15 ciutats de tot l’Estat espanyol. Veiem que el 5G està tenint un impacte molt positiu a nivell de reducció de consum energètic i també perquè afavoreix temes d’acció social.

Com els pilots que comentava?

Estem col·laborant estretament amb l’Ajuntament de Barcelona i altres patrons i companyies com Cisco i Vodafone i un d’ells va dirigit a disminuïr el sentiment de soledat de gent gran. Tenim un projecte amb què hem desplegat una sèrie de dispositius a 16 persones grans tutelades pel consistori, que els ajuda a combatre la sensació de soledat i en una sèrie d’accions i comunicacions per ajudar-los en temes de mobilitat. També estem impulsant una altra iniciativa amb Vodafone i l’Ajuntament és un robot emocional per persones de més de 65 anys. Hem fet un pilot amb 21 usuaris durant tres mesos amb un robot que combina intel·ligència artificial i eines de suport i vigilància.

Tot això s’està fent ara perquè és un moment excepcional, però també marca el futur?

La piràmide d’edats està fent que tinguem una població més envellida i, cada vegada, ens trobem amb més freqüència famílies desestructurades i de gent gran que pot estar en situacions de solitud que requereixen suport i acompanyament des del punt de vista social.

Com diu, la tecnologia ajuda i molt en aquest suport emocional, però, el coronavirus se superarà amb tecnologia?

La tecnologia ens ajudarà en aquesta i futures pandèmies. Estem veient a Àsia com la combinació de dades de dispositius mòbils amb grans volums de dades des del punt de vista mèdic i clínic, el big data, ens permetran en el futur que, per exemple, si tenim grans mobilitzacions de persones i alguna d’elles ha tingut risc de contagi, tinguem alertes i accions d’actuació per actuar de manera preventiva i no un cop els fets s’han produït.

Ens podrem anticipar a les futures pandèmies, doncs?

Ens ajudarà de manera preventiva per fer que la nostra ciutat sigui segura i inclusiva amb aquest tipus de temes. Estem treballant amb la GSMA, amb diferents especialistes de salut i els operadors de telecomunicacions per impulsar una iniciativa en aquest sentit: utilitzar la tecnologia per prevenir i analitzar en situacions de mobilitat com podem actuar per ajudar a evitar els efectes de contagi.

Es produeix una dicotomia entre llibertat i privacitat amb aquestes aplicacions?

Sense cap mena de dubte. El reglament europeu de protecció de dades impulsa que, al final, serem la ciutadania la responsable de les nostres dades. Hem d’assumir aquesta responsabilitat i tenir formació per veure com fem un volum d’aquestes dades. Estic convençut que la majoria de ciutadans prioritzarà de manera clara la seva salut i tindrà la generositat d’autoritzar l’ús de dades per actuacions i casos d’ús amb què tinguis l’usuari preavisat i tinguis el seu permís per fer-ho. Com sempre, hem de trobar un equilibri entre respectar la privacitat, formar la nostra ciutadania i utilitzar la tecnologia intel·ligentment per millorar la qualitat de vida de les persones.

Va encertar John Hoffman cancel·lant el Mobile World Congress?

Tothom va respectar la decisió de la GSMA veient l’evolució que estava tenint la situació a Àsia i la incertesa respecte a algunes de les dades que teníem. Va ser una mesura amb molt de coratge.

I Barcelona va reformular la situació amb el Tech Spirit.

L’ecosistema va reaccionar de manera molt valenta i amb la Fundació vam poder col·laborar de manera molt directa amb el Tech Spirit Barcelona mantenint una sèrie d’activitats que ens va permetre mantenir l’esperit emprenedor i dinàmic del sector tecnològic tant a nivell d’emprenedors com d’inversors. Vam arreplegar amb diferents activitats prop de 20.000 persones amb molta seguretat abans que s’estengués la pandèmia. Hem respectat la decisió de la GSMA i hem aprofitat l’esperit de la capital mundial del mòbil.

Un dolç record abans del confinament.

Ho vam fer per respecte als emprenedors i als inversors i ho vam fer amb gent que, des del punt de vista de salut, estaven sans. Vam fer una sèrie d’activitats que van ajudar a dinamitzar l’ecosistema i mostrar per què Barcelona té aquesta ànima, aquest esperit, aquesta resiliència i aquesta capacitat innovadora. Va ser un missatge rebut de manera molt positiva a tot el món.

Què representa la Fundació Mobile World Capital per Barcelona?

Impulsar l’esperit i l’ànima de la capital mundial del mòbil que ho és i ho continuarà sent. Una capital que treballa construint entre tots, amb aliances, per centrar-nos en innovació, tecnologia, talent i l’impacte de la tecnologia en la societat. Contribuïm a posicionar el hub digital de Barcelona com un gran referent internacional apostant per impulsar la capitalitat amb l’humanisme tecnològic i la tecnologia. Volem fer de la nostra ciutat el centre del debat i dels acords per al futur de la societat utilitzant la tecnologia.

Un consell per encarar aquests dies?

Primer, cuideu-vos molt. Molta prudència amb la mobilitat. Després, la solidaritat. Hi ha una quantitat d’iniciatives actives a la xarxa per ajudar-nos entre veïns, entre familiars, amics… És un moment d’aprofitar. I tercer, formació. Els moments de reclusió i aïllament són ideals per formar-nos i preparar-nos per un dia després que vindrà aviat. Hem d’aprofitar per sortir reforçats d’aquesta situació de dificultats.

De quina manera?

Tots aquells sectors a nivell de tecnologia, salut, alimentació, seguretat i d’altres que estan tenint un paper molt actiu en aquesta situació d’alerta, ajudar a aquells, com ho és el món de la indústria, de l’automoció o el turisme, que són claus per a la nostra economia. Ells requeriran el suport de tots per sortir reforçats i que els efectes i l’impacte d’aquest trimestre que molts donen per perdut d’aquest exercici 2020 sigui el mínim possible i tinguem un trimestre final d’any molt potent per l’economia i des del punt de vista d’impacte social.

Que perduri l’esperit del Tech Spirit Barcelona.

Totalment. Hi ha una gran oportunitat perquè Barcelona recuperi abans aquesta confiança que sempre ha tingut des del punt de vista de lloc segur i saludable. Cal continuar sumant perquè en sortirem reforçats.

Per Marta Escobar Martí