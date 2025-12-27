Arriba el Tour d’Ski per a Irineu Esteve i Gina del Rio

El Tour d’Ski és la gran cita de la Copa del Món d’esquí de fons. Sis curses entre el 28 de desembre i el 4 de gener en dos escenaris i els dos a Itàlia: Dobbiaco i Val di Fiemme. Els representants andorrans per a aquest compromís competitiu són els esquiadors, Irineu Esteve i Gina del Rio.
Dobbiaco, quatre curses fins l’1 de desembre
El Tour d’Ski s’inicia el diumenge amb l’sprint en lliure, amb la classificatòria a les 11:45h i les finals a les 14:15h. Al dia següent, dilluns 29, la cita seran els 10km individuals en clàssic, prova que començarà a les 11:45h en el cas de la cursa masculina amb Irineu Esteve, i a les 14:45h la femenina, amb Gina del Rio.
Després del dia de descans del dimarts 30, el dimecres 31 serà la cita de la gran novetat d’aquesta edició del Tour, els 5km heat en lliure, una modalitat que consisteix en sortides en grups reduïts per a completar 5km, en els quals cada heat ha de fer la cursa més ràpidament possible perquè els cronos individuals serviran per a determinar la classificació final. Bàsicament, si el grup al qual es pertany és el més ràpid, s’estarà al davant. La cursa serà en modalitat lliure i començarà a les 11:30h en el cas dels homes, i a les 14:30h en el cas de les dones. La darrera cursa a Dobbiaco seran els 20km persecució en clàssic.
A Val di Fiemme, les dues últimes proves
Els equips marxaran de Dobbiaco el mateix dia 1 per a fer el trasllat cap a Val di Fiemme i entrenar i descansar el divendres 2, per a estar preparats per a la següent prova, que serà el dissabte 3 amb l’sprint en clàssic. La cursa començarà amb les qualificacions a les 12:15h. Les finals, a les 14:45h.
La cita final arribarà just al dia següent, amb la pujada final a Alpe Cernis, on Irineu Esteve ja ha brillat en les anteriors ocasions. De fet, l’any passat va ser 5è en aquesta cursa. A les 11:30h és l’hora prevista d’inici, amb sortida en massa per a completar els 10km en lliure fins al cim. En aquesta cursa, Irineu Esteve, ha estat 10è al 2019, 8è al 2020, 13è al 2021, 6è al 2022, 9è al 2023 i 5è al 2024.
Tour d’Ski:
Dobbiaco:
– Diumenge 28: Sprint en lliure
11:45h qualificacions, 14:15h les Finals
– Dilluns 29: 10km individual en clàssic
11:45h homes
14:45h dones
– Dimecres 31: 5km heat en lliure
11:30h homes
14:30h dones
– Dijous 1: 20km persecució en clàssic
10:30h homes
12:30h dones
Val di Fiemme:
– Dissabte 3: Sprint en clàssic
12:15h qualificacions; 14:45h Finals)
– Diumenge 4: 10km mass start en lliure (pujada a Alpe Cernis)
11:30h homes
15:30h dones
Irineu Esteve, abans del Tour: “Intentarem anar de menys a més”
Irineu Esteve afronta el Tour de Ski pensant que ha d’anar millorant el seu estat de forma amb el transcórrer dels dies: “L’afrontem amb ganes i il·lusió de fer-ho bastant millor. No arribem amb la forma que ens agradaria, però intentarem anar de menys a més i arribar Val di Fiemme el millor possible de forma i descansats. Aquest és l’objectiu. A Dobbiaco segurament tocarà patir una mica”.
Aquest dissabte, l’andorrà tenia programada una doble sessió, al matí i a la tarda. Al matí un entrenament a pista, suau, en clàssic de dues hores, i a la tarda hora i mitja d’esquí suau, a més de fer proves d’esquís per als pròxims dies.
Respecte a les diferents curses, aquesta és la seva anàlisi: “La idea és patir a tots els sprints, això segur, perquè ja sabem que som molt dolents en sprint. A les dues primeres de ‘distance’, sobretot la 5km patirem bastant, i després a veure com podem anar a la 10km, que és d’aquí a dos dies. Arribem molt justos, no he pogut entrenar el que ens agradaria, però creuem els dits perquè a Val di Fiemme puguem capgirar bastant el Tour i trobar-nos molt millor de forma i veure si podem estar a les posicions capdavanteres, que és on ens hauria d’haver agradat en aquest inici de Tour”.
Les seves curses WC
Irineu Esteve va començar la temporada a Ruka amb una 41a posició als 10km en clàssic i una 63a als 20km mass start en lliure. A Trondheim, una setmana després, va anar a més amb la 45a plaça a l’skiathlon, i la 39a als 10km en lliure. Posteriorment l’andorrà no va competir a Davos, per a acabar de preparar bé la cita del Tour d’Ski.
Gina del Rio arriba al Tour d’Ski líder U23 de la Copa del Món: “Les meves sensacions són bones”
Gina del Rio és la líder en la Copa del Món U23. Suma 195 punts, mentre que les seves rivals més properes son la noruega Milla Grosberghaugen Andreassen, que en té 138 punts, i la italiana Maria Gismondi, que és tercera amb 111. El top5 el completen la italiana Iris de Martin Pinter, quarta amb 107 punts, i la fracesa Leonie Perry, cinquena amb 85. “Avui hem fet entrenament conjunt amb les americanes, amb Jessie Diggins i Julia Kern”, ha dit Del Rio el dia previ a l’inici del Tour d’Ski. “Ja ho hem fet a dues Copes del Món, penso que tenim el mateix protocol d’entrenament abans d’un sprint i crec que és una bona manera de fer amb altres noies, comparar-se una mica, mirar els punts estratègics de la pista, i les sensacions han estat bones”.
La fondista andorrana arriba a aquesta cita després de la de Davos, on ha encadenat dos grans resultats en Copa del Món. Primer va ser 13a a l’sprint, en una cursa en què es va quedar fora de les semifinals per photo-finish en quarts. Després va acabar 12a als 10km en lliure, resultat que és, ara per ara, el seu millor en distància en la Copa del Món. L’andorrana és líder U23 de la World Cup des del 13 de desembre, quan va ser 13a a l’sprint.
“És una pista que em pot anar bé”
“Afronto la cursa de demà -diumenge- amb ganes perquè és un sprint skating molt similar al de Davos, amb dues voltes al mateix circuit, més o menys”, ha manifestat l’andorrana, que afirma estar “motivada”: “Crec que és una pista que em pot anar bé, però sempre amb els peus a terra perquè aquí tothom arriba molt en forma. Les meves sensacions són bones, però ja veurem demà”.
Un dels objectius és mantenir el dorsal de líder U23 de la WC
“La veritat és que no esperava aconseguir el dorsal a Davos i ara l’objectiu és mantenir-lo”, ha dit Del Rio, que espera aguantar-lo en propietat, “si pot ser, fins a final de temporada”. Però, assegura que serà “difícil perquè hi ha gent que ‘apreta’ per darrera”. “Jo intentaré aguantar-lo”, afirma.
El seu camí per la WC 25-26
Els seus altres resultats aquesta temporada en Copa del Món són dos top30: la 28a plaça als 10km en lliure de Trondheim, i el dia d’abans al mateix escenari, la 27a a l’skiathlon. A l’sprint de Trondheim va acabar 40a. A la primera cita de la temporada WC, a Ruka, va ser 35a a l’sprint en clàssic i 53a als 20km mass start en lliure.