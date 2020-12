Càritas d’Urgell obre un Centre Especial de Treball i enforteix les accions de suport a les persones

Des de Càritas d’Urgell presenta un Centre Especial de Treball (CET) del Grup Grapats, i l’empresa energètica PEUSA hi dóna suport. A més, la companyia ha fet un altre donatiu que l’entitat social dedicarà a inversions en emergències socials, una de les necessitats que es manifesten amb més intensitat en aquesta tardor, per causa de la pèrdua de molts llocs de treball.

El donatiu s’ha lliurat al director de Càritas, Josep Casanova, durant una visita que l’equip directiu de PEUSA ha realitzat a les instal·lacions del nou Centre Especial de Treball. Amb aquesta acció es reforça el compromís que l’empresa urgellenca manté amb l’entitat caritativa i amb el projecte del Centre Especial de Treball. Arran de la col·laboració entre ambdues entitats, Càritas ha distingit PEUSA com a “Empresa amb cor”.

Les demandes d’ajuda a Càritas s’han incrementat des del mes de març de 2020 de manera molt notable. A l’Urgell la situació ha estat també d’empitjorament de la situació de pobresa de moltes persones.

La pobresa augmenta a la comarca de l’Alt Urgell

El total d’ajudes que Càritas d’Urgell ha donat a la Diòcesi quasi ha doblat el que es van atorgar l’any passat: el 30 de novembre de l’any 2019 es van distribuir ajuts per valor de 156.471,56 euros i enguany, en les mateixes dates s’han donat ajudes per valor de 254.783,50 euros. Concretament, a La Seu d’Urgell en aquest exercici 2020 fins el 30 de novembre s’han donat ajuts directes per a habitatge i subministraments, per aliments, salut, educació, neteja, estris per valor de 74.096,37 euros, el que significa un augment molt substancial dels ajuts lliurats, en més d’un 37% respecte de l’any anterior, quan es van lliurar ajuts directes a La Seu d’Urgell per valor de 46.540,51 euros a data 30 de novembre de 2019.

Desglossat per casuístiques s’han donat ajuts per habitatge i subministraments per valor de 39.598,65 euros respecte els 26.256,56 euros el novembre de 2019. Aquesta és la necessitat que es manifesta més urgent i que suposa un volum més important d’ajuts.