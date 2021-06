Càritas Andorrana augmenta les persones ateses en l’any 2020 a causa de la Covid-19

Les dades presentades a la memòria anual de Càritas Andorrana de l’any 2020 reflecteixen la implicació que ha tingut la institució durant tota la pandèmia per tal d’estar al costat i seguir ajudant a les persones més vulnerables. Així, s’han destinat 497.237,21 € als seus programes d’acció social (un 13% més que en l’any anterior) i s’han repartit majoritàriament entre: Banc d’Aliments (37%), Rober (32%) i atenció primària (14%).

Aquesta informació es desprèn de l’informe anual presentat a l’Assemblea General del passat 14 de juny. L’Assemblea va estar presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, i pel president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora i va comptar amb la presència de membres de les Càritas parroquials, de la Comissió Permanent i el personal de l’entitat.

La labor de Càritas de l’exercici 2020 ha estat centrada a donar resposta a les persones que han hagut de recórrer a Càritas per cobrir les seves necessitats bàsiques (un 54% dels quals ho feia per primera vegada). “L’any 2020 vam haver de fer front a un repte molt complex, allargant la mà a tothom i comptant amb menys recursos, ja que per seguretat vam decidir no implicar els voluntaris. Em sento realment satisfet de com Càritas ha ajudat a tothom que ho ha necessitat inclús en els moments més difícils”, explica Amadeu Rocamora, president de la institució.

Càritas Andorrana ha mantingut el seu compromís amb la societat andorrana i les persones temporeres, un dels col·lectius que va ser més vulnerable a l’inici de la pandèmia pel tancament de pistes i que en l’exercici anterior van suposar el 64% dels usuaris atesos, especialment pel Banc d’Aliments.

En aquest sentit, durant els mesos de març, abril, maig i juny, en els quals ni podien treballar a causa del confinament ni podien tornar al seu país d’origen, Càritas els va atendre fent donació de 1.266 lots d’aliments, per a 15 dies cadascun, que van poder ser entregats gràcies a la col·laboració de particulars i empreses solidàries. També van rebre de Càritas 1.266 vals per la compra de producte fresc a diferents supermercats. Càritas vol fer valdre, especialment per la feina feta el 2020, els patrocinadors, col·laboradors, socis i treballadors que li fan confiança any rere any i que enguany han aportat encara més. A més, cal destacar les donacions de menjar i roba durant els mesos de confinament que van realitzar de forma desinteressada les empreses del país i la ciutadania andorrana, posant de manifest que en èpoques de crisi és quan més aflora la solidaritat de la nostra societat.

El balanç de la institució sobre l’exercici 2020 és molt positiu, donat que tot I les dificultats logístiques s’ha pogut donar resposta a tothom que ho ha necessitat. Aquest fet no només ha estat possible gràcies a la dedicació i implicació de tots els treballadors de Càritas sinó també per l’estreta col·laboració amb el Govern d’Andorra, en especial amb el ministeri d’Afers Socials i altres entitats del país. Càritas estructura la seva labor en l’àmbit d’acció social a través de diferents programes:

ATENCI Ó PRIMÀRIA: s’atenen de manera global les necessitats de les persones que s’adrecen a Càritas, aportant solucions a diverses problemàtiques com l’habitatge, l’alimentació, la roba …

Ó PRIMÀRIA: s’atenen de manera global les necessitats de les persones que s’adrecen a Càritas, aportant solucions a diverses problemàtiques com l’habitatge, l’alimentació, la roba … PROGRAMA SUPORT: per millorar la qualitat de vida de les persones o famílies en situació d’exclusió social

EL ROBER: A través de la recollida selectiva de roba a Andorra, proporciona roba gratuïta o a preus molt reduïts.

EL BANC D’ALIMENTS, ofereix aliments i productes d’higiene i neteja a persones que no tenen els mitjans per abastir-se completament o parcialment.

TRANSEÜNTS: acollida puntual de persones no residents sense llar a Andorra.

ALTRES: inclou iniciatives com el reforç escolar, la campanya de Reis, la campanya de sensibilització, el suport als reclusos del centre penitenciari o l’acollida de refugiats.

La despesa en acció social va ser de 497.237,21 € (un 13% més que en l’any anterior), majoritàriament repartits en els principals programes destinats a cobrir les necessitats bàsiques. A aquest any s’ha hagut d’adaptar significativament la despesa en cada programa per tal de donar una resposta integral en cada moment de la pandèmia i les necessitats que se n’han derivat.

Resum d’activitats

L’any 2020 ha estat marcat per la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta crisi, que ha tingut un fort impacte a escala mundial, ha repercutit negativament també a Andorra, en el qual el turisme i el comerç tenen un gran pes sobre l’economia.

No obstant això, i des del principi de la pandèmia, Càritas Andorrana ha estat al costat de les persones més vulnerables, en consonància amb la seva missió de treballar per ajudar i estar al costat de les persones en situació de vulnerabilitat. Així, ha continuat donant servei a aquestes persones i famílies, sempre en coordinació i contacte amb el Govern d’Andorra i aplicant les mesures de seguretat adients en cada moment. Càritas es va posar a disposició de Govern des del principi de la crisi del coronavirus per a qualsevol qüestió en què la institució pogués ajudar. Així, va coordinar la seva labor amb els tècnics del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut per tal d’optimitzar els recursos, evitar duplicitats i arribar a tota la població en situació de necessitat. A més, Càritas Andorrana també va donar resposta durant tot el 2020 a les demandes específiques produïdes per aquesta situació, oferint solucions personalitzades per cada cas en funció dels recursos existents i en funcionament.

La institució ha rebut el reconeixement i l’agraïment de les institucions públiques per la seva labor i compromís durant la pandèmia. El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, va destacar durant una visita al Banc d’Aliments el mes de maig la participació de Càritas en el dispositiu urgent que es va activar inicialment des de Govern, en cooperació amb els comuns, per donar resposta immediata als temporers durant la seva estada a Andorra a l’espera de ser repatriats.

D’altra banda, Càritas ha posat en marxa una col·laboració amb el grup Inditex Andorra per a la recollida, reutilització i reciclatge de roba sota el nom “Take back programme“. Aquesta iniciativa s’emmarca en les bones pràctiques de Responsabilitat Social i Sostenibilitat Mediambien tal de l’empresa i proposa que clients i empleats de les botigues puguin donar la seva roba usada, calçat i accessoris tèxtils als punts de venda dels negocis d’Inditex Andorra.

Ambdues parts es mostren satisfetes de poder iniciar un projecte que, a més de la component social i mediambiental, posa en pràctica el concepte d’economia circular, corresponsabilitzant el consumidor i la indústria, a través d’una institució com Càritas amb una llarga trajectòria en aquesta activitat solidària.

Campanyes de sensibilització

De manera habitual, Càritas organitza campanyes de sensibilització als centres escolars per tal de conscienciar infants i joves sobre la importància de ser solidaris, donar a la comunitat i fomentar la donació al Banc d’Aliments. Així, l’any 2020 es va assolir una xifra rècord de 16 centres escolars dels tres sistemes que van participar en aquesta iniciativa, més del doble que en l’any anterior, i altres empreses destacades del país. Més que mai, ha estat necessari reunir tota l’ajuda disponible per estar al costat de qui més ho necessita. La campanya “Allarga la mà i enreda’t!” té com a objectiu recaptar menjar pel Banc d’Aliments, lluitar contra el malbaratament alimentari i conscienciar sobre la responsabilitat col·lectiva per construir una societat més humana i justa tot promovent valors com la solidaritat.

A més, incorpora un component de foment de la sostenibilitat i de l’economia circular, ja que dona a conèixer conceptes com el reaprofitament alimentari, l’economia circular i la reducció de residus. Arrel d’aquesta campanya s’ha aconseguit una quantitat significativa d’aliments i productes de primera necessitat pel Banc d’Aliments.

Activista en l’àmbit de cooperació internacional

El Programa de Cooperació Internacional de Càritas vol millorar la qualitat de vida de les persones a països en vies de desenvolupament i que, per algun motiu, es troben en un estat de vulnerabilitat.

​

Càritas Andorrana

Així, entre els seus objectius es troben crear i potenciar els seus recursos, millorar la seva situació i, alhora, sensibilitzar la societat andorrana sobre la realitat que es viu a altres indrets del món. Per tant, aquest programa no sols treballa l’empatia sinó que pretén alleugerir el sofriment ocasionat per catàstrofes, conflictes i injustícies arreu. Durant el 2020 es va finalitzar un projecte de millora de la salut a Nariokotome al districte de Turkana, Kenia. El projecte presta assistència sanitària a les persones nòmades i seminòmades de la regió, acudint a les zones que ells acostumen a freqüentar, per apropar les possibilitats d’assistència mèdica a aquesta població. El projecte es concreta amb l’adquisició d’una clínica mòbil, la dotació per als dispensaris mèdics i formació del personal autòcton. També amb la participació de Càritas parroquial d’Escaldes-Engordany, es va finançar el projecte “Creando Oportunidades“ per facilitar la reinserció laboral de persones vulnerables a Bogotà a través de la producció i comercialització de pa.