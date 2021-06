El fiscal general planteja dubtes sobre el seguiment de les normes antiblanqueig de BPA

Durant la segona sessió del judici de la causa primera de BPA s’han pogut escoltar gravacions telefòniques a acusats de blanqueig en què es mostren, segons la fiscalia, comportaments anòmals en les auditories que es feien regularment a l’entitat. Així, un dels acusats, Santiago de Rosselló, afirmava que “el problema dels russos és corrupció”, en referència a l’afer Petrov, un dels que fonamenta la causa. També deia que “a veure si algú pot tapar” un altre afer relacionat.

Joan Pau Miquel ha declarat que aquestes gravacions demostren tot el contrari: la voluntat de cooperar amb els que feien les auditories. També ha volgut recalcar que no van enganyar el Banc d’Espanya per aconseguir la llicència de Banco Madrid i que complien els estàndards espanyols antiblanqueig. De fet, ha afegit que el 2013 ja van deixar d’operar amb clients no residents a Andorra que al seu país cometessin frau fiscal.

Per altra banda, la sala administrativa del Tribunal Superior ha tombat les dues demandes de recusar el fiscal general que es van jutjar dijous passat. Eren per les relacions que tenia amb un membre del Govern i per les seves trobades amb consellers generals. El tribunal ha dictaminat que no es pot recusar el fiscal general d’una causa. Alguns demandants han replicat que no és això el que diu la llei.