Capdevila i Serrano nomenades com a noves representants del Govern a la CASS

El Consell de Ministres ha aprovat els nomenaments de Montserrat Capdevila i Pilar Serrano com a noves representants del Govern al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

Capdevila i Serrano compartiran responsabilitats en el sí del consell d’administració amb la resta de membres nomenats pel Govern –Jordi Cinca i Carla Guerrero– i amb els representants electes: Montserrat Neras i Pilar Tomàs com a representants dels assalariats, Jacint Risco com a representant dels pensionistes, i Francesc Zamora com a representant dels empresaris.

Montserrat Capdevila té la carrera de Ciències Empresarials i un postgrau en Fiscalitat –especialitat comptable i financera–. Va treballar al Comú d’Escaldes-Engordany durant 23 anys, exercint de cònsol major i menor, d’interventora i de cap de finances i administració. Entre altres càrrecs, també va ser representant del consell d’administració de SEMTEE (Caldea).

Pilar Serrano va treballar al SAAS des de 1982 fins a la seva jubilació, primer com a auxiliar i després com a infermera i formadora. És diplomada en Infermeria i té diversos màsters sanitaris i, a més d’ostentar diverses responsabilitats en diferents departaments de l’Hospital, també ha estat professora a la Universitat d’Andorra.

Així, amb aquest nomenament doble el Govern aporta al consell d’administració de la CASS dos perfils diferents però complementaris: d’una banda, el de Capdevila, més centrat en l’àmbit econòmic i, d’altra banda, el de Serrano, amb una visió més sanitària.