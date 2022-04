Encamp recupera el dinar de la gent gran per celebrar Sant Jordi

El Comú d’Encamp recupera el dinar de la gent gran pel dia de Sant Jordi que tindrà lloc a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Les inscripcions per al dinar finalitzen el 19 d’abril i el preu és de 6 euros. Per formalitzar la inscripció i el pagament s’ha d’acudir al Departament de Cultura i Afers Socials a l’edifici de La Valireta.

Els actes de Sant Jordi, organitzats per part de la biblioteca comunal d’Encamp consistiran en la representació de la llegenda de Sant Jordi, de les 11 h a les 12 h del matí. Una activitat prevista per a infants de 3 a 7 anys.

A la tarda a les 17.30 h a la biblioteca del Pas de la Casa, tindrà lloc el contacontes, a càrrec de Vanessa Silva, “Sant Jordi a la cova del drac” que consistirà en l’adaptació de la llegenda de Sant Jordi amb un taller inclòs on els infants pintaran un drac gegant a la vidriera de la biblioteca estampant les seves mans a la panxa del drac. L’activitat està prevista per a infants majors de 3 anys

Les biblioteques repartiran roses i llibres de segona mà a tots els usuaris i també als que es facin el carnet de la biblioteca aquell dia.

Els actes de Sant Jordi continuaran el dia 25 de març amb la marató de lectura, que tindrà lloc des de les 9 h a la 13.30 h i de les 14.30 h a les 19.15 h a la biblioteca comunal d’Encamp. Es llegiran llegendes d’Andorra del llibre compilat per Ricard Fiter i il·lustrat per Sergi Mas i del llibre sota el mateix nom d’Àlvar Valls i Roser Carol. Per participar s’ha de contactar al telèfon 732704.