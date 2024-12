Cap de setmana amb tres arrestats per positiu al volant

Un alcoholímetre (Policia d’Andorra)

Aquest passat cap de setmana, malauradament, no ha estat una excepció per que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a la xarxa viària del Principat d’Andorra. Per aquest tipus de delicte contra la salut pública, el servei de la Policia ha detingut un total de tres conductors.

Segons fonts del servei de l’ordre, es tractaria de dos homes i una dona, de 42, 19 i 54 anys, respectivament. Els detinguts durant el cap de setmana per positiu en els controls policials han registrat unes taxes d’alcoholèmia d’1,25, 1,29 i 1,31 g/l. respectivament, força superiors a les permeses.