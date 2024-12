Escaldes aprova un pressupost de 42 M€ amb “inversions importants per a la ciutadania”

Render de la borda Gabriel (comuee)

El consell de Comú celebrat aquest matí de dilluns a Escaldes-Engordany ha servit per a aprovar el pressupost de 2025, de 42 milions d’euros, que permetrà tirar endavant inversions per a la parròquia “gràcies a la previsió d’ingressos i mantenint unes finances sanejades”. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que “es tracta d’un pressupost important” perquè “estem construint l’Escaldes-Engordany del futur i volem que s’hi pugui viure de la millor manera”.

Així, a nivell d’inversions, es preveuen gairebé 12 milions d’euros i s’inclou la finalització de grans projectes com ara la part que correspon al Comú dels pisos de preu assequible, l’aparcament del Falgueró i de l’Església, incloent la plaça pública, i la reforma de la borda Gabriel, entre d’altres. També es preveu renovar l’aparcament de Caldea per a guanyar places i s’adequarà la parcel·la de la Plana comprada durant el 2024 per a dotar la zona de llocs per a deixar el vehicle. Es tirarà endavant la passarel·la des del pàrquing del Falgueró cap a la zona de l’Escola Sant Ermengol, la millora de les fonts del parc de la Mola, l’enjardinament del carrer dels Veedors i la reforma del Prat del Roure, que inclou la façana i el canvi de l’escenari. S’iniciarà el projecte de rehabilitació de la borda Sabater, conjuntament amb el Govern, a l’entrada de la Vall del Madriu.

Cal destacar també el pla especial a Can Noguer i les colònies als espais cedits per FEDA que, malgrat està en el capítol 2 i no en el d’inversions per qüestions comptables, el Comú considera que seran projectes per al bé de la ciutadania. El pressupost també inclou iniciatives com el nou bus comunal, amb tres línies regulars i el bus a demanda, i els programes d’Acció Social, a més de grans projectes culturals com el Festival de Jazz o el Caldes Festival.

En el capítol de despeses també destaca la “bona salut financera del Comú”. En aquest sentit, el primer trimestre de 2025, els crèdits històrics de més de 14 milions d’euros que l’equip comunal es va trobar en el primer mandat desapareixeran. D’aquesta manera, la corporació escaldenca serà la primera sense endeutament.

Pel que fa als ingressos, destaca l’augment dels ingressos propis, especialment gràcies al que s’espera recaptar amb aparcaments. En aquest sentit, durant el 2025 hi haurà 450 places noves, amb l’aparcament del Falgueró i el de l’Església, i es preveu ingressar, entre tots els pàrquings, més de 5,5 milions d’euros.

En el consell d’aquest matí de dilluns, també s’ha aprovat l’execució pressupostària del tercer trimestre d’enguany. En aquest sentit, la corporació l’ha tancat amb un superàvit de 5,8 milions d’euros que ve donat per uns ingressos de 29,7 milions d’euros i unes despeses de 24 milions d’euros que “reflecteixen, una vegada més, una gestió prudent i eficient”, asseguren fonts comunals.

D’altra banda, el consell de Comú ha aprovat l’adjudicació dels treballs complementaris de l’aparcament i la plaça de l’Església per 372.505 euros. Les modificacions inclouen una rampa accessible que permetrà arribar a la plaça i a l’aparcament tant des del carrer de l’Obac com des de l’avinguda Carlemany, la construcció de dos locals de més de 130m2 i de gairebé 80m2 respectivament i l’ús d’una terrassa de 315m2 a la coberta. A part, també augmenten les zones enjardinades amb arbres i gespa, que finalment tindran una extensió de 400m2, gairebé el doble que en el projecte inicial. Cal recordar que el projecte inclou la transformació del darrer tram de l’avinguda Carlemany per a vianants. Tot plegat suposa un gran canvi per a la zona, que guanya espai per al gaudi de la ciutadania, ajuda a pal·liar el problema de la falta d’aparcaments i “contribueix en transformar i donar vida a la zona històrica de la parròquia, juntament amb les altres actuacions que s’han fet a la zona”.

Així mateix, també es tirarà endavant la reforma del pavelló del Prat Gran, que també servirà a per posar-lo a punt pel Jocs dels Petits Estats. Els treballs permetran millorar els vestidors, les instal·lacions i la coberta, en la qual s’hi podran col·locar plaques solars. Els treballs tindran un cost de 902.000 euros. A nivell d’obres, aquest dilluns també s’han aprovat els treballs de reforma de l’interior de la borda Gabriel, així com el condicionament dels seus entorns exteriors. Això inclou condicionar l’interior de la borda per a poder-hi traslladar part de les dependències del Comú, així com anivellar i enjardinar els dos terrenys comprats a la part de dalt de la borda, per tal de guanyar espai verd en una zona molt tancada. També es reforma la placeta que dona entrada al camí de la Plana des del carrer de l’Obac, per a transformar tota aquella zona. Els treballs tindran un cost de 771.800 euros. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que “amb aquesta actuació aconseguirem un entorn molt agradable, sumarà zona verda i benestar per a la ciutadania”.

El consell de Comú ha aprovat l’ordinació tributària per a l’any 2025, que regularitza alguns preus que feia anys que no s’actualitzaven i reordena la parròquia a través de l’impost de radicació comercial, que funcionarà segons un nou índex que té en compte la ubicació del local i totes les millores que s’han fet a la parròquia, incloent les obres de la part alta o els nous trams per a vianants. També s’actualitza l’impost de la propietat immobiliària, “per tal que aquelles persones que tenen més, paguin més”. Pel que fa l’impost de la construcció, s’apujarà en base l’IPC. Avui també s’ha aprovat l’ordinació de preus públics per a l’any vinent, que inclou el 2,3% d’IPC.

Així mateix, ha tirat endavant la proposta de dies festius per a l’any vinent, que inclou el dia 8 de maig, Sant Miquel d’Engolasters, donant resposta al resultat de la consulta popular impulsada pel Comú. També el consell de Comú ha aprovat una modificació en l’ordinació de la funció pública, amb la voluntat de reduir ambigüitats i evitar arbitrarietats en la interpretació d’alguns articles. Així, com a canvis rellevants, s’aclareix que els treballadors també disposen de dos dies de permís en cas que un familiar a càrrec o fins a un segon grau estigui hospitalitzat o li facin una cirurgia major ambulatòria. També s’introdueix un nou permís retribuït complementari que permetrà als empleats públics a participar en esdeveniments culturals o esportius que no siguin remunerats i sempre que siguin a petició d’un Comú, d’una entitat cultural o d’una entitat esportiva. La finalitat és fomentar la participació activa dels treballadors públics en la vida cultural i esportiva de la comunitat.

A l’inici de la sessió de Comú s’ha fet un minut de silenci en record de Pere Moles Aristot, que va traspassar el passat dilluns. Pere Moles Aristots va ser cònsol menor de la parròquia d’Andorra i cònsol del Quart d’Escaldes el 1970 i el 1971, conseller del Quart d’Escaldes el 1972 i el 1973 i conseller general el 1979 i els períodes 1979 – 1981, 1986-1989, 1994-1997.