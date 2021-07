La revetlla de Sant Joan sol marcar en el calendari gastronòmic el que la climatologia ja fa alguns dies que ha marcat en els vestits de les persones. El canvi d’armari.

I si la jaqueta d’hivern i les bufandes ja fa dies que han cedit el protagonisme a les rebeques i els pantalons curts, aquesta data consolidarà les amanides, els empedrats i els gelats a l’hora dels postres en el lloc que fins ara ocupaven les sopes, els guisats i els pastissos, amb o sense xocolata.

Es un moment difícil i delicat. Sobretot a les cases particulars. Perquè la mainada, acostumada com està a la monotonia cíclica del menjador escolar on, com a les fondes tradicionals, el dijous hi havia arròs i el diumenge canelons, es resisteixen a aquest canvi d’armari. Un canvi d’hàbits que, a més, coincideix amb el canvi de ritme del inici de les vacances escolars que, agradi o no, porta incorporat un cert canvi d’horaris i, sobretot, d’exigències horàries. El moment de seure a taula passa a tenir una certa flexibilitat que, en alguns casos, pot esdevenir caòtica. I tothom sap quan important és la disciplina a l’hora de menjar.

Perquè està molt bé analitzar amb lupa la composició dels menús escolars buscant el mil·ligram de vitamina C que els dietistes titllen d’imprescindible o els grams de fibra que regularitzin els trànsits intestinals. Però, perquè ningú parla dels estómacs sotmesos a una feina non stop per obra i gràcia de les populars llaminadures? O dels intestins mig paralitzats per hores y hores de sofà presidides per la televisió?.

No és repressiu obligar als nens a menjar a una determinada hora. Com no ho és forçar-los a menjar amanida amb una certa regularitat. O fer-los seure a taula en comptes d’anar saltant de joguina en joguina entre cullerada i cullerada. Cal treure’s aquesta idea del cap. Sobretot si es vol que la mainada rebel d’avui no sigui l’antisistema gastronòmic de demà. El canvi gastronòmic d’aquests dies és una oportunitat per ajudar en el intent. No en tingueu cap dubte.