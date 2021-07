Els Lleó teniu una excel·lent setmana per a la reconciliació del 12 al 18 de juliol

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Compleix amb les teves obligacions, no t’excusis o la teva família t’ho retraurà, sobretot els teus fills. Sigues coherent, dona exemple. En el treball opta pel diàleg constructiu deixa que els altres s’expressin. No pretenguis tenir la raó, i encara menys si són clients.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La compra d’un detall pot suavitzar una discussió de parella. però el que realment necessites és canviar d’actitud. En el treball et mostraràs disposat a tot amb la condició de passar-ho bé. Encara que ets ple de vitalitat, reserva una mica d’energia.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El que en un dia no va funcionar com esperaves, podria ara ressorgir. El teu cor està preparat per a les emocions fortes i agradables. En el treball confia en el teu bon olfacte i aquests dies has d’aprofitar-ho per a treure rendiment a les teves inversions.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La felicitat és un do interior i algú t’ho recordarà. No defalleixis, confia en la força més autèntica del teu cor que sempre et guiarà de forma positiva. En el treball bons moments per a generar noves expectatives.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Excel·lent setmana per a la reconciliació, per a alliberar-te de càrregues emocionals que no et permeten tancar assumptes del passat. Cuida la teva salut amb teràpies alternatives, et seran molt beneficioses. Pots tenir el do de la paraula, però de vegades és millor callar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

En la més estricta intimitat és quan sols mostrar-te com ets, venç la teva timidesa i dóna’t a conèixer, tens molts valors. En el treball hauràs de centrar la teva atenció en un assumpte que duus temps aparcant i que és el moment de treure’l a flotació.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Has de mostrar el teu caràcter quan sigui necessari, afirma’t, expressa els teus sentiments. Demostra qui ets i el que vals. En el treball has de pensar les coses però et passes una mica amb aquest temps d’interiorització per por d’equivocar-te.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Segueixes sense tenir competidors. En la llista dels més seductors/es ets el/la primer/a, però pot ser que aquests dies acabis desbordat amb tanta activitat. En el treball aquest pot ser un període d’inversió o de malbaratament, tens la possibilitat de treballar a tope, o de fer vacances.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Setmana de trobades felices, gent nova, amics que no veus des de fa temps. Passaràs uns dies molt intensos i el temps transcorrerà volant. En el treball el millor és no discutir amb el cap encara que hagis de donar-li una opinió.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La teva parella pot posar-se molt pesada amb certs assumptes que a tu no et ve de gust abordar. Digues-li el que penses, sense agressivitat. La teva idea de treball en equip pot no coincidir amb la de la resta dels teus companys. La teva actitud genera tensió, canvia el sistema.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Cuida la manera que expresses els teus sentiments; els que t’estimen no estaran sempre d’acord amb la teva forma de ser. En el treball si domines el sentit de l’oportunitat i tens bons contactes, tindràs més oportunitats d’aconseguir ocupació.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Et falta objectivitat a l’hora de sospesar els pros i els contres de la teva situació sentimental, tal vegada hagis de demanar ajuda a un expert o algú que sigui suficientment raonable. En el treball centra’t més i tot t’anirà millor.