Josep M. Mauri i Josep Casanova reben la Creu “Pro Ecclesia et Pontifice” de mans del copríncep episcopal

Josep M. Mauri, Joan-Enric Vives i Josep Casanova (Bisbat d’Urgell)

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha imposat aquest dissabte, dia 13 de gener, l’alta distinció pontifícia de la Creu “Pro Ecclesia et Pontifice”, que el Sant Pare Francesc ha concedit al capellà de Sa Santedat, Josep M. Mauri i Prior, exrepresentant personal del copríncep episcopal i vicari general del Bisbat, i a Josep Casanova i Obiols, director voluntari de Càritas Diocesana d’Urgell.

L’acte s’ha dut a terme en una cerimònia al Palau Episcopal, a la que han assistit les autoritats andorranes i de l’àmbit local: el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat; el director de gabinet del copríncep francès, Robert Mauri; el ministre d’Educació i Relacions Institucionals, Ladislau Baró; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el delegat del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells; també el director de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora; i el director de Càritas Catalunya.

Igualment han estat a l’acte autoritats eclesiàstiques i del Serveis del copríncep: el vicari general, Mn. Ignasi Navarri; el delegat diocesà de Càritas d’Urgell, Mn. Jaume Mayoral; el secretari general Mn. David Codina; el representant del copríncep, Eduard Ibáñez; la secretària general del copríncep, Conxita Garcia Moyano; i la cap de protocol, Cristina Orduña. La sala s’ha omplert de companys de treball, de la Cúria i de Càritas, amb la família i els amics de les dues persones distingides.

Joan-Enric Vives ha obert l’acte glossant la figura de cadascun dels dos condecorats, i ha assenyalat la importància de fer créixer els talents que Déu dona a cadascú, posant-los a ells com a exemple d’aquesta actitud vital, que cerca una millora personal i vers els altres a través dels dons de cadascú, posant com a referència la Paràbola evangèlica dels Talents. Ha destacat també que malgrat que la “condecoració” més gran és viure i haver rebut el baptisme, la tasca desenvolupada per cadascun dels dos homenatjats és una mostra de la seva fidelitat i el seu servei a l’Església.

Després d’imposar les distincions Mn. Mauri ha fet unes paraules d’agraïment a l’arquebisbe per la tasca que han desenvolupat plegats i el tarannà de lideratge amb què ho ha fet, posant en relleu la gran feina que ha fet, fa i ha de seguir fent l’Església en favor dels fràgils i també de l’espiritualitat i la llum, en un món en el que poderosos “invisibles” volen imposar unes normes antihumanes.

Josep Casanova, per la seva banda, ha fet un agraïment posant en relleu la tasca importantíssima que s’ha dut a terme de transformació de Càritas en els darrers anys, gràcies a la feina en equip, que ha portat a construir l’empresa d’inserció laboral NouGrapats i el Centre Especial de Treball Grapats, assenyalant que la seva raó de ser rau nomes en les persones i en el seu suport. A acabat agraïnt als treballadors i a la seva família pel suport en aquest temps.

La Creu “Pro Ecclesia et Pontifice” és una distinció pontifícia instituïda pel Papa Lleó XIII l’any 1888, i suposa un gran reconeixement a la tasca de sacerdots i laics a favor de l’Església Catòlica i el Sant Pare. En aquest cas, el Papa els l’ha concedit en agraïment i reconeixement pel treball que tots dos han dut a terme al servei del copríncep episcopal i del Bisbat d’Urgell, així com a Càritas Diocesana d’Urgell.