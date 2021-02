Cande Moreno haurà de fer una llarga aturada per recuperar l’esquena

L’esquiadora Cande Moreno ha de posar punt i final a aquesta temporada per problemes a l’esquena. L’andorrana té uns problemes musculars que no li permeten esquiar al màxim nivell que exigeix la competició.

Segons ha explicat el director d’alpí, Max Tissot, “durant l’estiu l’evolució tècnica era molt bona, però a partir de setembre amb el volum i intensitat dels entrenaments no podia aguantar el ritme al cent per cent”, amb la qual cosa s’havien de fer “modulacions en el volum d’entrenament”. La situació, finalment, va derivar en unes molèsties que no permetien a l’esquiadora rendir en competició al nivell que desitjava, i a més li feia mal.

“Al final me n’adono que puc esquiar tranquil·la”, ha explicat Cande Moreno, “fent esquí lliure, puc entrenar i fins i tot fort, però quan em poso al límit, al límit en entrenament pur i curses, tinc mal, i això és molt frustrant perquè puc fer coses de certa intensitat, però no el que m’hauria d’exigir per estar al màxim nivell. M’he testat i quan estic descansada, a no ser que em posi al meu límit, amb neu dura i moltes pressions en els girs i esquiant molt fort, com en carrera, no tinc mal. El frustrant és que el mal només el tinc quan faig esquí alpí al cent per cent d’intensitat”.

Bernat Escoda, metge de la FAE, ho explica: “El més important és que es descarten hèrnies discals ni contusions. És un tema de reequilibrar i treure contractures, i tornar a posar a to la musculatura de l’esquena”. Això no significa aturar l’activitat, tot el contrari: “El pla és esquiar, fisioteràpia i osteopatia, i estem a l’espera de poder anar a Cap Breton”, exposa Escoda, “però el que no pot fer és fer entrenaments específics. Pot fer tota la resta, però amb un nivell diferent, i de fet és bo que no estigui aturada, que continuï esquiant i entrenant a un nivell sense molèsties”.

El pla, per tant, és que marxi a un centre de rehabilitació d’esportistes a Cap Breton per fer una reeducació corporal i una recuperació muscular i enfortiment de la musculatura profunda, petita i estabilitzadora de l’esquena, la que no es veu, per tornar a adaptar el seu rendiment a la competició d’alt nivell.

Cande Moreno ha competit poc aquesta temporada perquè el calendari de velocitat en categoria femenina ha patit moltes suspensions per manca de neu al principi de temporada i per la pandèmia. Aquest any ha estat 20a al supergegant de la Copa d’Europa de Zinal, on va sumar 11 punts de la competició continental. El dia d’abans havia estat 66a, i després va finalitzar els supergegants FIS de Santa Caterina Valfurva, amb una 15a i una 9a posició. A la Copa d’Europa de Crans Montana, el passat 16 de gener, és on ja no va poder prendre part en no superar els dolors i es va prendre la decisió consensuada de parar.