Vol evitar que un home s’autolesioni i acaba rebent una ganivetada

La Policia va detenir divendres a la nit, al Pas de la Casa, un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i contra la llibertat. Els fets van tenir lloc quan l’home, que es trobava al seu domicili i duia una navalla, va advertir la seva parella i un conegut comú que volia autolesionar-se. Quan l’altre home va intentar treure-li l’arma, el detingut el va ferir amb la navalla a la zona de les costelles i, amb un altre ganivet, va amenaçar de mort la dona en el moment en què ella va trucar a la Policia.

Per altra banda, per un altre delicte contra la integritat física i moral es va arrestar dissabte a la tarda, a Escaldes-Engordany, un altre home, de 20 anys d’edat, per agredir el seu germà arran d’una discussió.