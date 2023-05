Campanya de conscienciació sobre la celiaquia a les escoles

Els celíacs mereixen viure en un entorn inclusiu (freepik)

L’Associació de Celíacs d’Andorra amb el suport del Ministeri d’Educació d’Andorra portarà a terme, el dimarts, dia 16 de maig, i coincidint amb el Dia Internacional de la Celiaquia, la campanya “la celiaquia a l’escola”. En el marc d’aquesta campanya, a la que s’han adherit la major part de les escoles del Principat, s’oferirà menú sense gluten per tots els infants i es realitzaran diferents activitats de sensibilització.

S’estima que entre un 1 i 2 % de la població es celíaca. Aquest any la campanya arribarà a uns 7.000 infants de totes les escoles que s’han adherit a la campanya. Des de l’associació asseguren tenir constància de situacions on ser celíac ha suposat una discriminació en alguns entorns escolars en no tenir en compte les seves necessitats especials en els àpats a l’escola, actes, celebracions, iniciatives com l’esmorzar solidari o en activitats de convivència.

L’associació espera que amb aquesta campanya es desenvolupi una consciència de les necessitats de l’infant celíac per part dels companys i agents educatius i s’aconsegueixi, poc a poc, una escola més inclusiva amb els infants afectats per aquesta malaltia i per extensió una societat més amable.