L’Encamp Dance Festival arriba aquest dissabte a la Plaça dels Arínsols amb una vintena d’actuacions

Cartell de l’Encamp Dance Festival 2023 (Comú d’Encamp)

La plaça dels Arínsols acollirà aquest dissabte, 6 de maig, l’Encamp Dance Festival, un esdeveniment organitzat pel Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness (CEADF) que pretén posar en valor la dansa i les diferents escoles i grups del país que treballen per a fomentar aquest art. També es comptarà amb entitats internacionals i artistes de renom.

La jornada s’inaugurarà a les 11 hores amb l’espectacle ‘Orígen’, de la Companyia Roockies_Dance_Studio de Barcelona. Posteriorment, i fins a les 13 hores, els assistents podran gaudir de diverses actuacions de les escoles i grups participants, entre ells, l’Esbart Sant Romà, l’Escola de Dansa Espanyola d’Encamp i el Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, també encampadà.

Es continuarà amb dues masterclass gratuïtes per a tots els participants. La primera, que serà de dansa urbana, es farà al migdia, a les 13 hores i anirà a càrrec de Chris Suleh, director i coreògraf de Roockies_Dance_Studio i premiat com a millor coreògraf Idance 2022. La segona masterclass serà de ball en línia i la farà Maria José Martínez, professora del grup Bela. Aquesta començarà a les 16:30 hores.

A més, de les 15 a les 16 hores hi haurà una ‘Jam session’ amenitzada per la DJ Patricia Mantovani. La sessió continuarà de les 17:15 hores fins a les 18 hores per a concloure el festival. Tanmateix, durant el tancament de la jornada se sortejaran diversos premis, per a participar en una masterclass amb Chris Suleh per a dues persones i un xecs regal per a roba esportiva.





Tots els participants nacionals i internacionals del festival

Pel que fa als participants, per part d’Andorra es comptarà amb l’Esbart Sant Romà, Lau Golden Cheers, Fitgipsy Dance, el Grup de Folklore Casa Portugal, Zumba Serradells, l’Escola de Dansa Espanyola d’Encamp, Marc Refuerzo, diferents grups del CEADF (caramels, flow breakers, happy moove, pumpumkà i hafreeteens), el grup Bela, Alendoy Flamenco, el Grup Folklore Alto Minho i Sent.

Amb relació als participants internacionals, hi haurà actuacions de diferents grups de l’escola Roockies_ Dance_ Studio de Barcelona i el Grup The Beat del Club Rítmica de Balaguer.