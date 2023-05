Un jove és detingut per agredir un policia al Pas de la Casa i tres companys seus fugen corrent

Un home emmanillat (arxiu)

Aquesta setmana la Policia ha detingut un home, de 24 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, per resistència, i d’un delicte contra la integritat física i moral. Els fets van tenir lloc dimarts a la tarda, al Pas de la Casa, quan els agents van controlar un grup de quatre homes amb bosses de plàstic que contenien, possiblement, tabac. En el moment d’aturar-los, tres d’ells van fugir mentre el quart va agredir un dels policies i li va causar una lesió en una mà. En el moment de reduir-lo per a la seva detenció, l’home va continuar resistint-se i va intentar propinar cops de puny i puntades de peu als agents.

D’altra banda, la Policia va arrestar dues persones més, un home i una dona de 32 anys i no residents, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tots dos haurien alterat la documentació presentada al Servei d’Immigració sobre l’activitat laboral de l’home amb l’objectiu d’obtenir una autorització de residència i treball.

També aquesta setmana es va detenir un veí d’Andorra, de 19 anys d’edat, per conduir amb el permís retirat. Els policies el van controlar quan el van veure circular a una velocitat elevada per la CG-2.