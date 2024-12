Nova temporada d’”Andorra en blanc”, programa de RTVA dedicat a l’esquí

Una jove esquiadora fent un descens (Wirestock)

Aquest divendres, 13 de desembre, s’estrena per Andorra Televisió i andorradifusio.ad una nova temporada del programa d’esquí “Andorra en blanc”, dirigit i presentat pel veterà periodista esportiu Cesc Sanjuan i el realitzador Xavi Fajardo. El programa pretén visibilitzar les competicions internacionals, tenint em compte el moment històric que viu l’esquí andorrà.

La irrupció de Joan Verdú entre els millors esquiadors centrarà bona part del programa. Gràcies a l’acord amb una entitat financera del país, el programa disposarà de les les baixades del Joan Verdú i Cande Moreno a la Copa del Món i dels rivals més destacats. El programa posarà el focus a la Copa d’Europa, circuit per arribar a la Copa del Món, molt pendents de l’esquí de fons amb Irineu Esteve recuperant la seva millor versió i l’arribada a la categoria sènior de la campiona del món júnior, Gina del Rio. Es farà seguiment de la Copa del Món i de la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, un any abans del debut olímpic de la disciplina. Per últim, el programa oferirà les imatges del Freeride World Tour on, per segona vegada a la història, Andorra tindrà un rider classificat el Joan Aracil.

Més enllà del circuit internacional, i gràcies al suport del patrocinador, el programa tindrà accés a un gran banc d’imatges per a mostrar l’actualitat sobre els esports de neu al país a través de reportatges sobre el terreny. Completaran el programa un reportatge sobre temes d’esquí, l’agenda nacional i internacional, un test setmanal a persones relacionades amb la neu i una secció del temps en clau de neu amb el meteoròleg, Josep Tomàs.

El país viu un moment històric pel que fa a l’esquí. Ja fa més d’una dècada que destaca en l’àmbit organitzatiu i ara, també, en el vessant esportiu. RTVA, gràcies a l’estreta col·laboració amb entitats com la Federació Andorra d’Esquí (FAE), vol deixar constància setmana rere setmana del bon moment esportiu a través d’aquest programa que ara s’incorpora a la graella d’Andorra Televisió.

«”Andorra en blanc” s’emet cada divendres a les 21.15h per ATV i es pot seguir en directe o sota demanda a andorradifusio.ad.