“Cambra de bany”, de Joaquim Soler i Ferret

Títol: Cambra de bany
Autor: Joaquim Soler i Ferret
Pàgines: 246
Editorial: Cap de Brot Edicions
Sinopsi:
Intentar definir Cambra de bany sempre és una forma de limitar-la. Si diem que és una novel·la psicològica no errarem el tret, però també és, alhora, una novel·la policíaca o, fins i tot, eròtica. I experimental? Sí, també. Aquesta és, en qualsevol cas, la història d’una enorme frustració humana, però contada amb un to lúdic i festiu, i amb una imaginació desbordant.
Un text literàriament majestuós i ple de detalls i referències que conviden sempre a la relectura. L’obra —fins ara— descatalogada d’un autor injustament desconegut que va deixar-nos massa aviat. Una joia per a (re)descobrir.
