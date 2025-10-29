La Camerata Aurea Vallis actuarà dissabte de Tot Sants al Cambra Romànica

El pròxim dissabte, 1 de novembre, a les 17 hores, tindrà lloc a Sant Pere del Tarter el concert, gratuït, del jove grup creat a Brussel·les, Camerata Aurea Vallis. Aquesta formació és un projecte imaginat per Patrick Valls i l’andorrà Gil Grandjean i Moles el 2024, dins el Conservatori Reial de Brussel·les. Aquesta estructura vol reunir artistes de vàries disciplines (orquestra, música de cambra, cor) i estètiques (música barroca, medieval, clàssica, romàntica i contemporània) i fer viure la música sempre buscant un sentit profund i pertinent a les obres presentades. Presentaran al cicle Cambra Romànica un programa dedicat a la música antiga sota el nom de “Memòries: de Montserrat a Montpellier”.
El concert és ofert amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra, sumant energies per a promoure la cultura i música franceses dins del Principat. El concert té entrada lliure, però cal reservar prèviament a la web de l’associació www.amicscambraromanica.ad. En acabar el concert s’oferirà coca i xocolata, una de les insígnies del Cambra Romànica i que facilita el contacte entre assistents i músics, la conversa i el fet de compartir la vivència musical.
El concert de la Camerata Aurea Vallis serà el segon d’un cicle que va començar just fa una setmana i s’allargarà fins a final de novembre, amb concerts de commemoració del desè aniversari del cicle.
El programa de la X edició és el següent:
25 d’octubre
Haydn – ONCA amb Daniel Claret i Jaume Guri (concertino)
1 de novembre
Memòries – Camerata Aurea Vallis
8 de novembre
Flowing Reeds – Duo d’acordions, guanyadors del VII Concurs Internacional Cambra Romànica
15 de novembre
Zèfir Duo – Amb Ester Sánchez i Elisa Sala, professores del CMA d’Andorra
22 de novembre
Quartet Casals – La màxima expressió de la música de cambra
29 de novembre
Trio Nacedo – trio de corda procedents del País Basc
L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica. El cicle d’enguany celebra el seu desè aniversari, en el que actuarà el prestigiós Quartet Casals, entre altres grans grups.
Paral·lelament, l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019, i el cicle actual compta amb la presència dels guanyadors de la VII edició, celebrada el passat abril.
Compta amb el finançament de diferents patrocinadors privats i amb la col·laboració i ajuda del Comú de Canillo, la col·laboració del Govern d’Andorra, així com amb el suport dels socis i patrocinadors privats, per a atansar al públic la humanitat, el caliu i la melancolia pròpies de la música de cambra a les esglésies romàniques.