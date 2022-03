Calvó no descarta que hi pugui haver més d’un increment en el preu de la llum durant el 2022

Després de donar a conèixer que FEDA incrementarà les tarifes elèctriques aquest any, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha assegurat aquest dijous que des del Govern no es pot garantir que no hi hagi més d’un augment en el preu de la llum al llarg del 2022 provocat, principalment, per l’actual conflicte a Ucraïna. Tot i això, la ministra ha posat en relleu que “mirarem de no tornar a impactar sobre les tarifes”, tot i que “a hores d’ara no ho podem assegurar”. L’argument de l’executiu és que en l’actualitat “tenim molt poca visió del futur dels mercats”, per la qual cosa s’està treballant “per poder assegurar al màxim que el ciutadà no es vegi sotmès a increments de repetició”.

El que és evident és que des del Govern es creu que “és indispensable augmentar les tarifes” sempre que siguin “admissibles” per a la població. El conflicte bèl·lic a Ucraïna està tenint i tindrà un gran impacte sobre els mercats energètics, per la qual cosa, segons Calvó, es fa difícil tenir una visió a mesos vista. Actualment, els equips tècnics de FEDA estan treballant en diversos escenaris i la previsió és anunciar quin serà l’increment del preu la setmana vinent. En aquest sentit, ha recordat que no hi haurà modificacions sobre la tarifa bonificada, la qual compta amb prop d’un miler d’usuaris.

Malgrat que s’augmenti el preu de les tarifes energètiques, Calvó ha destacat que continuaran sent “molt més avantatjoses” que no pas a França i Espanya. “Tenim la sort que FEDA és una empresa sanejada, que ha parat el cop aquest hivern i que l’està parant ara i, per tant, quan plantegem unes tarifes les plantegem en vista al ciutadà”, ha reiterat. A més, ha posat en relleu que la parapública preveu implementar una sèrie d’infraestructures “que ens ajudaran a dependre molt menys dels mercats i a ser més sobirans”, un factor que ha d’ajudar a fer que la situació actual no es repeteixi en el futur.