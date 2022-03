Nou Programa d’assistents en llengua francesa a segona ensenyança per fomentar l’idioma

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han signat aquest dijous a la tarda l’acord per engegar el nou Programa d’assistents de llengua francesa. El text s’emmarca en l’ampli conveni de col·laboració ja existent entre el Principat i el país gal en l’àmbit de l’ensenyament i té una durada d’un curs, però es podrà prorrogar anualment.

Així, ha exposat la titular d’Educació i Ensenyament Superior, el programa té com a objectius “consolidar l’ensenyament de la llengua francesa a l’Escola Andorrana, afavorint la comprensió no només de l’idioma, sinó també de la cultura i, a mig termini, augmentar el nombre d’estudiants andorrans que s’interessin per continuar la seva formació a França”. Per la seva banda, l’ambaixador Tribolet s’ha felicitat del fet que “Andorra hagi acceptat unir-se al Programa d’assistents en llengua francesa del qual ja són membres més de 25 països en els 5 continents”.

L’import anual que el Govern destina al projecte és de 33.000 euros. Així, tres assistents seran durant 10 mesos al país, amb una implicació de 15 hores setmanals (12 lectives i 3 de coordinació) i amb una retribució mensual de 1.100 euros per fer front a les despeses quotidianes i d’allotjament.

El Programa estableix que els assistents col·laboraran amb els professors de llengua francesa dels centres participants –les escoles andorranes de segona ensenyança d’Ordino, Encamp i Santa Coloma–, assumiran tasques d’ensenyament a petits grups d’alumnes i ajudaran a promocionar l’ensenyament superior a l’estat veí.

Els assistents tindran estatus de becaris i s’organitzarà, per garantir-ne la integració al país, un seminari per guiar-los en els tràmits administratius, cursos de català així com presentar-los els centres on donaran classes.

Pel que fa als detalls específics del programa, la ministra ha indicat que podrà optar a ser assistent qualsevol nacional francès, entre 20 o 30 anys, que tingui un nivell mínim de licence 3 (assimilable a un bàtxelor) i que hagi cursat estudis de llengües, ciències humanes, comunicació o educació.