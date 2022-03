L’impacte de la covid-19 sobre l’activitat empresarial es redueix durant el segon semestre de 2021

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis durant el mes de gener ha dut a terme en col·laboració amb el Grup de Sociologia de l’Andorra Recerca + Innovació la quarta onada de l’enquesta per valorar els efectes de la pandèmia de la covid-19 sobre el teixit empresarial del país. Aquest dijous es presenten els resultats d’aquest estudi relatius al segon semestre de l’any 2021.

Els resultats de l’enquesta posen de manifest que la recuperació de l’activitat econòmica segueix el seu curs, gràcies a un major control de la pandèmia i a una afectació més limitada d’aquesta en el conjunt de l’economia. Així, en comparació amb els tres semestres anteriors, es percep, en general, una clara millora de la situació econòmica de les empreses andorranes.

Per sectors, la indústria, els serveis menys afectats per les restriccions a la mobilitat i, de manera particular, la construcció, mostren un comportament més dinàmic. En canvi, les branques d’activitat més dependents del turisme – com ara l’hoteleria, les agències de viatges i operadors turístics, el transport de viatgers, la restauració i el comerç -, es recuperen més lentament i, tot i que presenten unes dades d’activitat millors que les de 2020, encara es mantenen lluny dels nivells prepandèmia.

Un indicador que confirma la recuperació gradual de l’activitat durant el segon semestre de 2021 és l’evolució del percentatge d’empreses que es plantegen tancar el negoci o bé es veuran forçades a fer-ho, que disminueix fins a l’11,3% i el 2% del total, respectivament. A més, destaca l’augment significatiu del nombre d’empreses que afirmen poder superar la crisi amb els seus propis recursos (passa del 71,5% al 80,3%), mentre que les que diuen necessitar les ajudes del Govern per fer front a aquesta situació de dificultat es redueixen més de la meitat, fins al 5,8% del total, davant del 12,8% del semestre anterior.

Aquest estudi s’ha elaborat a partir d’una enquesta telefònica realitzada a 400 empreses i treballadors per compte propi (autònoms). Una mostra que engloba tots els sectors d’activitat. L’objectiu principal de l’enquesta és treballar amb dades reals sobre l’afectació que han patit les empreses del país i poder elaborar una comparativa de la situació econòmica, des de l’acabament del primer confinament fins a finals de l’any 2021. També es pretén

conèixer el grau d’impacte en la continuïtat del negoci de les empreses enquestades i les seves perspectives de futur.

Igualment, s’han abordat altres propòsits, com ara, conèixer com han canviat els hàbits de treball, l’impacte en les vendes i els factors determinants per sortir de la crisi. D’acord amb els resultats de l’enquesta, els empresaris són més optimistes pel que fa a l’evolució de l’activitat empresarial de cara als mesos vinents.

No obstant això, l’entorn econòmic continuarà sent complex i incert i el retorn a una situació de plena “normalitat” no serà ràpid, sobretot per a aquelles activitats relacionades amb el turisme i la interacció social i, en particular, pel que fa a les petites i mitjanes empreses.