La plaça dels Arínsols es converteix en un gran escenari de dansa amb l’Encamp Dance Festival

Nenes ballant en una coreografia a l’Encamp Dance Festival (Comú d’Encamp)

L’Encamp Dance Festival ha donat el tret de sortida aquest matí de dissabte a la plaça dels Arínsols amb l’espectacle ‘Orígen’, de la Companyia Roockies_Dance_Studio de Barcelona. Durant el dia d’avui hi haurà diferents activitats per als 250 participants i el públic assistent.

La inauguració ha comptat amb el conseller d’Esports Infància i Joventut del comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, que ha donat unes paraules de benvinguda i ha senyalat la importància de fer esdeveniments culturals que apropin els diferents arts a tots els públics. Fernàndez ha agraït a tota l’organització i als participants la seva dedicació i ha assegurat que el festival “segur ens donarà molt bones sorpreses”.

El conseller també ha llegit un text dedicat a la dansa indicant que “és una forma de pensar. A través d’ella podem encarnar les idees més abstractes i revelar el que no podem veure, el que no podem nomenar. La dansa també és un vincle entre persones”. Amb tot, ha felicitat als artistes per la seva “passió” i els ha encoratjat a seguir formant part d’aquest art.

El festival ha estat organitzat per l’entitat encampadana Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness (CEADF) amb l’objectiu de posar en valor la dansa i les diferents escoles i grups del país que treballen per a fomentar aquest art.

Posteriorment a la inauguració, i fins a les 14 h, els assistents han pogut gaudir de diverses actuacions a càrrec de l’Esbart Sant Romà, l’Escola de Dansa Espanyola d’Encamp, Fitgipsy Dance, el Grup de Folklore Casa Portugal, Zumba Serradells, The real two i els grups Caramels i Hafrer Teens del CEADF.

Les activitats del matí han acabat amb una masterclass oberta a tots els participants a càrrec de Chris Suleh, director i coreògraf de Roockies_Dance_Studio i premiat com a millor coreògraf Idance 2022.





Més actuacions, ‘masterclass’ gratuïta, sortejos i ‘Jam sessions’ durant la tarda

De cara a aquesta tarda de dissabte, el festival continuarà amb més actuacions (de les 15h a les 18 h) per part de Bela, el Grup Folklore Alto Minho, The beat, Alendoy, Sent i els grups del CEADF Happy move, Flow Breakers, Hafree Teens i Pumpumkà.

També hi haurà una altra massterclass gratuïta, a les 16.30 h, en aquest cas serà de ball en línia i la farà Maria José Martinez, professora del grup Bela.

A més, de les 15 h a les 16 h hi haurà una ‘Jam session’ amenitzada per la DJ Patricia Mantovani. La sessió continuarà de les 17.15 h fins a les 18 h per a concloure el festival. Tanmateix, durant el tancament de la jornada se sortejaran diversos premis per a participar en una masterclass amb Chris Suleh per a dues persones i xecs regal per a roba esportiva.