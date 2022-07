Calendari del jardí al juliol

Ens trobem en el mes de juliol, i per a moltes persones, això és sinònim de vacances. I vacances és sinònim de tenir més temps per a dedicar-lo a la cura del nostre jardí, hort urbà, plantes d’interior, terrassa i balcó.

El calendari del jardí al mes de juliol, en part, guarda molta similitud amb el mes anterior: es continuen recol·lectant els fruits de l’hort, cal anar preparant el terreny per a les noves plantacions, els regs són més freqüents si no hi ha pluges i aquests han d’efectuar-se al capvespre, ja que l’evaporació és menor. A més evitem el risc de cremades pel sol perquè les gotetes d’aigua sobre les fulles, poden fer efecte lupa i produir danys en aquestes.

Parlant concretament del nostre jardí, al mes de juliol és el moment de fer diferents tasques. Les enumerem tot seguit:

Podar els arbres que ja van acabar la seva floració.

Netejar les flors seques de les plantes per a afavorir l’emissió de noves.

Si les plantes de temporada estan molt castigades, se’n poden replantar de noves del tipus petúnies, dàlies, begònies, o geranis, entre altres.

Hem d’augmentar els regs.

Rebaixar les dosis d’abonat i augmentar la seva freqüència.

Vigilar les plagues i malalties, aplicant tractaments preventius especialment contra erugues i molt especialment l’aranya vermella, ja que les altes temperatures i humitat relativa baixa afavoreix el seu desenvolupament.

Per Floresyplantas.net