BTT: Roger Turné torna als entrenaments després de la lesió amb l’objectiu d’arribar al Mundial

El corredor de BTT, Roger Turné, torna a pedalar després de quatre setmanes de l’accident que va patir a la Copa del Món de Pal Arinsal que el va deixar sense participar en el Campionat d’Espanya i el Campionat d’Europa. Ho ha fet amb prudència, amb l’objectiu d’intentar arribar al Mundial de mitjan setembre a Suïssa. Poc a poc anirà augmentant la seva intensitat.
El repte és majúscul, però no impossible. Si la recuperació continua a bon ritme i les sensacions acompanyen, el pla és disputar la Copa del Món de Portes du Soleil (França), del 28 al 31 d’agost, com a banc de proves abans de la gran cita suïssa, prevista de l’11 al 14 de setembre.
“No serà fàcil, però ho tinc clar, vull arribar al Mundial a temps i en condicions de competir. Aquest és l’objectiu. Cada dia em trobo millor”, explicava el biker andorrà.
El passat 13 de juliol, la Copa del Món de BTT va escriure una pàgina agredolça per a Roger Turne, corredor de l’equip La Nucía BH Coloma Academy i de la FAC. Arribava a la cita en un moment de forma excepcional i amb un circuit que coneixia pam a pam.
Estava escrivint una gran actuació, sortint des de la posició 80, va protagonitzar una remuntada espectacular fins a la 45a plaça quan restaven només a dues voltes i poc per al final.
Però, quan ja estava a punt d’encarar l’última volta, a la zona tècnica del Rock Garden, una caiguda el va obligar a abandonar. El diagnòstic va ser contundent: fractura completa de tres apòfisis vertebrals (L2, L3 i L4) i un pronòstic de set a vuit setmanes sense poder agafar la bici. Un cop dur que el va deixar fora del Campionat d’Espanya i de l’Europeu, disputat a Portugal.