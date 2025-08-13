Més de 3.311 routers reciclats per Andorra Telecom

L’operadora Andorra Telecom ha anunciat que fins a la data ha pogut reciclar un total de 3.311 routers. Aquesta xifra ha estat possible gràcies a la campanya de renovació d’equips i a un model de gestió sostenible, en el marc d’un compromís actiu amb la sostenibilitat i l’economia circular. Els equips retirats dels domicilis dels clients són traslladats a la planta de tractament especialitzada en la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a Andorra.
Els routers es tracten mitjançant un procés de desmuntatge manual que permet una separació precisa dels diferents components. Aquesta metodologia, ambientalment més responsable que la trituració massiva, redueix dràsticament el rebuig i en maximitza la recuperació de materials reutilitzables.
Els components que es recuperen inclouen les carcasses de plàstic, elements fèrrics i metàl·lics, cablejat de coure, dissipadors d’alumini, plaques electròniques, que s’envien a reciclar per a recuperar terres rares i metalls valuosos.
Aquest procés garanteix la traçabilitat i la correcta valorització dels materials.
La campanya de canvi de routers s’emmarca en l’objectiu d’oferir als clients millores tecnològiques, i ha permès que moltes llars andorranes gaudeixin ja d’una connexió a internet més fluida, ràpida i estable. Els nous routers incorporen prestacions més avançades, mentre que els antics tenen una segona vida a través del reciclatge responsable.
Amb aquest projecte, Andorra Telecom consolida una forma de fer empresa basada en la innovació, la responsabilitat ambiental i la col·laboració local, alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible del país.