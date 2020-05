Brussel·les proposa una desescalada en 3 fases per obrir les fronteres de forma gradual

Alemanya obrirà divendres les fronteres amb França, Suïssa i Àustria, just el dia que Espanya implantarà la restricció de confinar 14 dies els viatgers internacionals.

La Unió Europea no és partidària de quarantenes i recomana una obertura coordinada de fronteres, per no perjudicar encara més el turisme. Així demana als països que comencin a obrir les fronteres de manera gradual, sempre que ho permetin les condicions sanitàries, per poder salvar tant com sigui possible la temporada turística. Aquest dimecres ha presentat una sèrie de recomanacions dividides entres fases.

En la primera fase, la mobilitat estaria restringida als nivells actuals per poder entrar en una següent fase que permeti moure’s entre països amb situacions sanitàries similars.

Serà l’Agència per al Control de Malalties d’Europa (ECDC) la que, en funció de la informació aportada pels estats, elabori la llista de països i fases.

En el segon esglaó, entre els països que es trobin en la mateixa fase, la mobilitat hauria d’estar garantida, si bé caldrà veure els mitjans de transport que es fan servir.

La tercera fase suposaria restaurar la normalitat de l’espai Schengen anterior a la pandèmia de la Covid-19.

Text 324.cat