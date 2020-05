Prop de 15.000 treballadors es beneficiaran del primer paquet de crèdits tous

El ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha fet balanç aquest dimecres del primer paquet de crèdits tous que es van posar a l’abast de les empreses i autònoms del país per tal d’ajudar a pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària causada per la COVID-19 i que avui finalitza. Així, des que va publicar-se el Decret que els regularitzava, el 24 de març, hi ha hagut 1.502 sol·licituds per adherir-s’hi.

D’aquestes se n’ha acabat concedint un 89%, o, el que és el mateix, de moment s’han estimat total o parcialment 1.317 peticions –522 d’autònoms– amb un import total de 125,2 milions d’euros. Una quantitat que, tal com ha destacat Jover, “permet que les empreses es mantinguin obertes i, per tant, indirectament es garanteixen llocs de treball”.

En aquest sentit, el titular de Finances ha destacat que se’n beneficien un total de 14.909 treballadors, la meitat dels assalariats i autònoms dels sectors que han pogut tancar durant la crisi. Així, la mitjana de diners concedits per assalariat és de 8.363 euros.

Tal com han recordat, l’Executiu va posar a disposició d’empreses i autònoms dos tipus de crèdits tous: una línia per tal de finançar les despeses de funcionament i una segona per refinançar les quotes creditícies d’aquests dos col·lectius. El volum mig concedit per crèdit és de 95.393 euros: el 100% de les sol·licituds estimades s’acullen al primer tipus de crèdit i un 30,7% també han demanat, a més, diners per fer front als préstecs.

Pel que fa la tipologia d’activitat, Jover ha indicat que comerç, hostaleria i construcció són els sectors que més demandes han presentat, en especial el primer, amb més d’un 52% del total dels diners concedits. A més, el 79% de les societats que s’han beneficiat del programa d’avals tenen menys de 10 treballadors: “un dels objectius dels crèdits tous era ajudar en especial al teixit més petit del país”, ha remarcat el ministre. “Per això i per facilitar-los l’accés als crèdits, també es va ampliar el període de presentació de documents”.

100 milions d’euros pel segon paquet de crèdits tous

En paral·lel, el ministre Portaveu i de Finances també ha avançat que l’Executiu aprovarà properament el Decret que regula el segon programa extraordinari de crèdits tous, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros.

En aquesta ocasió, es formalitzaran tres línies de finançament: es manté la destinada al refinançament de quotes creditícies, i se n’afegeixen dues de noves: l’una per dotar de liquiditat les empreses i negocis per fer front al pagament de la part patronal de les suspensions temporals de contractes de treball (STCT) i reduccions de jornada laboral (RJL), i l’altra per finançar possibles inversions per adequar els establiments per a l’atenció al públic adaptant-se als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària.