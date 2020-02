El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana per unanimitat una moció en què s’estableixen bonificacions fiscals als veïns i empresaris que apostin per les energies renovables. Tots els grups municipals s’han mostrat convençuts que aquesta mesura pot ajudar a lluitar contra el canvi climàtic gràcies a la reducció de les emissions de CO2.

El text aprovat contempla una rebaixa de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l’IBI (Impost de Béns Immobles) per a habitatges, locals o naus industrials en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del Sol, per a autoconsum i per un màxim de 5 anys. Així mateix, es preveu una reducció del 95% en l’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

El vicealcalde Francesc Viaplana ha qualificat de “molt oportuna” la proposta i ha dit que va en la línia de treball de l’equip de govern (Junts per la Seu i ERC). Les bonificacions s’inclouran en el projecte d’ordenança municipal que està en procés d’elaboració i esdevindran un punt més en l’esforç del consistori urgellenc per rebaixar la contaminació. Viaplana ha subratllat que des de l’Ajuntament ja s’han fet molt passos per transformar els processos energètics, amb la substitució de les calderes de combustibles fòssils a instal·lacions de biomassa en bona part dels equipaments municipals. Un altre projecte que es planteja és la creació d’un hort solar fotovoltaic.

Transaccions

La moció de Compromís aprovada inclou un seguit de transaccions en què s’estipula que els percentatges de bonificació en els impostos seran progressius en relació amb l’esforç inversor dels ciutadans. D’altra banda, també s’apunta a la necessitat d’especificar que la millora energètica que es promogui sigui sempre en base a energies renovables. La Comissió Central debatrà totes aquestes qüestions i també estudiarà la repercussió de les bonificacions en la hisenda local.

Línia d’ajuts

La regidora de la CUP, Xènia Antona, valora positivament el text aprovat, però creu que caldria posar també sobre la taula línies d’ajuts perquè tota la ciutadania pugui optar a les energies renovables. “No tothom té els diners per poder fer una inversió d’aquest tipus i l’Ajuntament ha de preveure subvencions o bé fer arribar a tothom la informació sobre l’altres administracions que n’ofereixen”.

En relació amb l’aprovació de la moció de Compromís, la regidora Carlota Valls agraeix el vot a favor de la resta de formacions del consistori. Alhora, ha demanat també mesures perquè les persones amb manca de recursos puguin accedir a ajudes econòmiques per beneficiar-se dels avantatges fiscals. D’altra banda, el portaveu del grup, Òscar Ordeig, declara que “la població va prenent consciència de les conseqüències de la contaminació en el medi ambient i en la salut de les persones. Ara des de les administracions cal seguir treballant per la sensibilització però també oferir mesures concretes que donin un impuls als canvis que cal fer cap a energies més netes”.