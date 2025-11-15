Àlex Rius obre la temporada amb la 16a posició a l’eslàlom FIS de Kabdalis

Aquest dissabte, 15 de novembre, s’ha disputat a Kabdalis (Suècia) la primera cursa FIS amb representació de part de l’equip nacional masculí, amb Àlex Rius, que ha estat 16è, i Xavier Cornella, que no ha pogut completar la segona mànega. Rius ha completat la cursa amb 1.44.97, a 2.29 del vencedor, el suís Joel Luetolf (1.42.68), després d’una primera mànega en què l’andorrà se situava 29è amb +2.28, i una segona en què recuperava tretze posicions per fer la 12a parcial amb +1.58, i així finalitzar en la 16a amb +2.29 respecte al vencedor.
Xavier Cornella, per la seva part, no ha pogut completar la segona mànega després que a la primera marqués el 19è temps amb +1.88. Demà diumenge, els dos esquiadors del Principat tornaran a córrer a Kabdalis, un segon eslàlom FIS.