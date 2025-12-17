Recepció de Nadal del copríncep episcopal a les autoritats andorranes

Primer discurs del copríncep, Josep-Lluís Serrano, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell amb motiu de les les festes de Nadal. El copríncep s’ha estrenat amb aquesta tradicional recepció, on ha desitjat que Andorra continuï caminant de la mà amb la comunitat internacional, esdevenint un espai de prosperitat i de pau. Ho publica aquest dimecres RTVA. El copríncep episcopal ha posat en valor la diplomàcia, gràcies a la qual Andorra ha adquirit una creixent rellevància en l’escenari internacional. Josep-Lluís Serrano apunta que el país, en la mesura de les seves possibilitats, és un actor positiu per al desenvolupament i la pau al món.
“El nostre Principat, amb la diplomàcia pública ha adquirit una creixent rellevància promovent la seva cultura, valors i polítiques. I, en el nostre cas, les nostre singulars i seculars institucions”, ha manifestat Josep-Lluís Serrano.
Així mateix, ha vaticinat que la col·laboració i la diplomàcia multilateral seran més necessàries que mai, per a abordar problemes com el canvi climàtic, la migració forçada i la seguretat cibernètica.
En el seu discurs, tal com recull RTVA, Serrano també ha destacat que Andorra sempre s’ha caracteritzat per tenir cura dels més febles que, ha afegit, “han de ser una prioritat en tota societat justa”. Finalment, el copríncep ha demanat, citant al Papa Lleó XIV, una “pau desarmada i desarmant”, tot fent referència a guerres actives com la d’Ucraïna i Síria, lamentant que hi ha “59 conflictes oberts més que a la fi de la Segona Guerra Mundial”.