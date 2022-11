Boardercross: Mario da Cruz és a Pitztal (Àustria) per a les primeres Copes d’Europa

Comença la competició per a la secció de boardercross de la Federació andorrana d’Esquí (FAE) i ho fa amb la presència de Mario da Cruz a Pitztal, Àustria, amb motiu de les primeres curses de la Copa d’Europa de l’especialitat.

L’andorrà va arribar a Pitztal, ahir dilluns, per a disputar les dues proves de la Copa d’Europa que acollirà l’estació austríaca. Da Cruz és aquest dimarts a les sessions d’entrenaments oficials i, dimecres, serà a la sortida de les qualificacions, com hi serà també a la cita del dijous. Les qualificacions, tant dimecres com dijous, comencen a les 10:30h.

Aquests dos dies de curses suposen l’inici de la competició per a Da Cruz després de les estades que ha estat realitzant a diferents llocs d’Europa i també, precisament, a Pitztal.