Gruixos de fins a 40 cm de neu en alguns punts del Principat

La neu caiguda en les últimes hores ha arribat a totes les parròquies i ha deixat paisatges emblanquinats per a celebrar els primers gruixos als dominis esquiables que han contribuït a assentar un mantell d’un màxim de 20 centímetres a Pal, 35 a Grandvalira i els 40 d’Arinsal i Ordino-Arcalís, que té la intenció d’obrir aquest cap de setmana. A les zones urbanes la neu ha deixat un lleu testimoni.

La neu reposada sobre els cotxes és un bon indicatiu per a saber els gruixos caiguts en les últimes setmanes. A la Massana han caigut uns tres centímetres d’unes nevades que s’han retirat aviat al matí d’aquest dimarts.

La sortida del sol i la pujada de temperatura per sota dels 1.200 metres l’ha anat desfent. Les carreteres no han trigat massa a quedar netes i, hores d’ara, tan sols hi ha activada la fase groga per a passar pel port d’Envalira.