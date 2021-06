Benazet explica els propers passos pel que fa al certificat que facilitarà la mobilitat internacional

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat durant la roda de premsa d’actualització sanitària d’aquesta tarda les novetats pel que fa als certificats de vacunació. Actualment, les persones que han rebut la pauta completa de la vacuna reben un certificat en paper que acredita l’administració de les dues dosis, el laboratori fabricant, el dia de les administracions i les dades personals del ciutadà. El document s’entrega als ciutadans al mateix Centre de Vacunació o als Centres d’Atenció Primària i té la voluntat de facilitar la mobilitat internacional.

En aquest sentit, el ministre de Salut ha fet referència als dos països veïns: “tant Espanya com França reconeixen plenament aquests certificats i els accepten en qualsevol control, ja sigui a les fronteres terrestres, aèries o aeroportuàries”. En aquest sentit, però, ha recalcat que a la frontera terrestre amb Espanya no es necessita presentar ni el certificat, ni cap test PCR/TMA/antígens i el trànsit és lliure.

Pel que fa al costat francès, de moment es manté la necessitat d’acreditar, o bé que s’ha rebut la vacuna completa fa més de dues setmanes, o bé que s’ha passat la malaltia fa menys de 6 mesos, o bé una prova PCTR/TMA –que expedeixen els laboratoris d’anàlisi o els stoplabs– de menys de 72 hores. No obstant això, en queden exemptes els viatgers que facin un desplaçament inferior a 24 hores.

Martínez Benazet també s’ha referit al Certificat COVID EU, que ha d’entrar en vigor a la Unió Europea a partir del mes de juliol. Aquest certificat consta d’un codi QR que s’inclou al Certificat de vacunació per tal d’agilitar les gestions a les fronteres. En aquest sentit, el responsable de la cartera de Salut ha anunciat que ja s’estan fent proves per incloure’l també al Certificat de vacunació emès per Andorra i que es treballa perquè la Unió Europea el reconegui també.

Finalment, el ministre ha assegurat que els certificats en suport paper són vàlids, però que també es treballa per poder facilitar-los a través d’una aplicació mòbil a inicis del mes de juliol.