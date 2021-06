Salut amplia els grups de convivència de les llars d’infants i les activitats de lleure

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat les dades epidemiològiques relacionades amb la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat, i ha anunciat que la taxa de reproducció se situa avui en 0,71. Així, es confirma tant la disminució de nous casos diaris, com el nombre d’actius –avui n’hi ha 95 i des de fa uns dies la xifra no sobrepassa el centenar– com especialment la pressió sanitària: aquest dimecres només hi ha una persona que resta ingressada a la planta de l’Hospital a causa de la COVID-19.

Donades aquestes xifres, l’Executiu considera que pot seguir alleugerint algunes de les mesures decretades per fer front a la pandèmia. En aquest sentit, es publicaran dos avisos que fan referència a les llars d’infants i a les activitats extraescolars.

Així, s’augmenta a 20 el nombre d’infants que poden formar un mateix grup de convivència a les llars d’infants i guarderies. En el cas de les activitats de lleure i extraescolars, la xifra s’augmenta a 25 per a totes les edats. El ministre també ha apuntat que l’ús de mascareta durant aquestes activitats es regeix per les normes generals: actualment s’ha d’utilitzar a partir dels 8 anys i es recomana a partir dels 6 anys.

El titular de Salut també ha actualitzat la resta de dades epidemiològiques: des de l’esclat de la pandèmia hi ha hagut un total de 13.791 casos a Andorra i s’han registrat 13.569 altes. El total de defuncions fins a la data és de 127. Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha precisat que, com els darrers dies, 4 aules resten en vigilància activa parcial i 2 en vigilància passiva.