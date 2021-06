El Govern ha adjudicat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a la consultoria Intueri Consulting els treballs de redacció del Pla estratègic del comerç 2021. L’objectiu és donar continuïtat al Pla estratègic de turisme de compres, engegat el 2015, amb la voluntat de seguir donant eines a un sector clau per a l’arribada de turistes i visitants al país.

En general la valoració del sector, de l’antic pla, ha estat positiva, i tant des del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa com des del Ministeri de Turisme s’ha acordat fixar com a objectiu el de seguir amb les accions proposades i reformular algunes propostes a partir del diàleg ja iniciat amb els agents econòmics i després de la situació provocada per la COVID-19 que demanda la necessitat de revisar propostes de millora.

Comptar amb la consultoria Intueri Consulting per a la realització del pla permet recuperar la base de treball ja iniciada, perquè és la mateixa companyia la que va redactar l’anterior pla. El treball que Intueri Consulting va anar executant amb el Pla estratègic de turisme de compres (entrevistes i contactes amb tots els agents econòmics, així com la constatació de la seva realitat territorial i comercial en el moment de la seva implementació), va permetre conèixer de primera mà l’estat del retail del país, el de les mateixes empreses i operadors, així com el seu procés d’evolució i posicionament.

La continuïtat de la línia ja iniciada garanteix un treball amb visió transversal (sectors i actors que intervenen en l’experiència com a destinació) i integradora (aprofitar el consens i els acords generats). A més, també es permet la revisió del full de ruta i les prioritats per adaptar-la a la nova conjuntura del moment tant en l’àmbit de gestió (canvis en els àmbits de la gestió pública -Govern i Comuns-, accions en execució i d’altres pendents) com de mercat (l’impacte actual i futur de la COVID-19, i quines són les noves exigències del mercat). Finalment, el nou pla dóna certesa davant una acció coordinada de projecte de país.