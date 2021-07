Es consideren begudes energètiques aquelles que en la seva composició contenen taurina, cafeïna, sucre, vitamines i en algunes a més, ginseng i guaranà.

No han de confondre’s amb les begudes utilitzades pels esportistes per a recuperar les sals minerals després de dur a terme una activitat física intensa perquè no són el mateix ni tenen la mateixa utilitat. Tampoc han de ser ingerides per menors de dotze anys ni consumir-se per adults com si es tractessin de simples refrescos, ja que el consum excessiu pot ocasionar trastorns en el cor i altres efectes adversos com ara:

Insomni

Augment de la tensió arterial

Taquicàrdies i palpitacions

Obesitat

Trastorns de l’estat d’ànim

O mal rendiment escolar, entre molts altres.

Una altra cosa que no ha de fer-se és barrejar-les amb alcohol, perquè són begudes que ja per si mateixes són molt estimulants. A més, una sola llauna d’aquests refrescos conté 300 g de cafeïna, és a dir, l’equivalent a unes 3 o 4 tasses de cafè i a unes 4 llaunes de coca-cola, segons el comitè de Toxicologia del Regne Unit.

Per tots els efectes que produeix, estan desaconsellades aquestes begudes energètiques en dones embarassades, nens, persones amb cardiopaties i les que sofreixen trastorns neurològics.