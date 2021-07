En plena temporada de Jocs Olímpics els youtubers no podien ser menys i un d’ells ha creat aquestes paròdies on, en un entorn quotidià, uns actors fan el paper d’atletes amb objectes o situacions de cada dia, el que no deixa de provocar la sorpresa o indignació de les víctimes de la broma.

El vídeo, que en pocs dies ja s’ha fet viral és obra del creador Rémi Gaillard, que compte a la seva web i canal de Youtube amb moltíssims vídeos de paròdies i càmeres ocultes.