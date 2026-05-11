Descens de la importació de carburants el mes passat

La importació de carburants durant el mes d’abril de 2026 ha estat d’11,14 milions de litres, fet que suposa una variació negativa del -15,2% respecte al mes d’abril de l’any anterior. Respecte al març d’enguany, la variació mensual és negativa del 32,2%. De gener a abril del 2026, la importació dels carburants ha estat de 57,97 milions de litres, el que representa una variació percentual del -3,8% en contraposició al mateix període de l’any 2025.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 161,72 milions de litres, la qual cosa suposa una variació negativa del -1,5% respecte als 164,15 milions de litres importats durant el mateix període anterior.