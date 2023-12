Coberta del llibre “Barça. 100 jugadors de llegenda”, de Ricardo Cavolo

Títol: Barça. 100 jugadors de llegenda

Autor: Ricardo Cavolo (il·lustrador). Ferran Correas (textos)

Pàgines: 208

Editorial: Barça Books

L’equip blaugrana, admirat de cap a cap del planeta, ha acollit alguns dels millors jugadors de la història del futbol, personalitats reconegudes arreu i inoblidables per a qualsevol apassionat d’aquest esport: Samitier, Kubala, Cruyff, Guardiola, Ronaldinho, Ronaldo, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi…

Inspirant-se en els àlbums de cromos, Ricardo Cavolo, artista que ha traspassat fronteres, immortalitza aquí els 100 futbolistes més cèlebres del Barça. Tots els retrats, que destaquen pels colors vibrants i el singular estil de l’il·lustrador, van acompanyats dels textos del periodista esportiu Ferran Correas, a través dels quals coneixerem les vides dels jugadors, els seus millors partits, les seves jugades històriques i la seva decisiva contribució a la llegenda culer.





L’autor

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) és un dels artistes espanyols més internacionals. Ha exposat a diverses galeries de Madrid, Londres, New York, Montreal, Porto, Milan. Recentment ha llançat la seva pròpia marca de roba i també ha treballat en diverses campanyes publicitàries i per a marques com Gucci, Apple, Zara, Starbucks, Alexander McQueen, Bally, Nike…

Com a il·lustrador ha publicat diversos llibres i una novel·la gràfica amb editorials com Lunwerg (Espanya), Nobrow (UK), SM (Espanya), Two Dollars Ràdio (USA) o Límina (Itàlia). Ricardo ha participat amb els seus murals a diversos festivals com Mural (Canada), Glastonbury Festival (UK), Cut Out Fest (Mèxic) o Mulafest (Espanya), i creat murals a Madrid, Barcelona, ​​Londres, París, Moscou, Hong Kong, Montreal, Seattle, Ciutat de Mèxic, Colònia…





